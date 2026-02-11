Varese News

Sicurezza nelle scuole: una ricognizione per capire la diffusione di armi bianche tra gli studenti

Il Prefetto Pasquariello ha parlato di due circolari dei Ministeri dell'Interno e dell'istruzione che prevedono indagini. Secondo la sua percezione non ci sono situazioni problematiche

Coltelli nelle scuole varesine? “Non è un tema all’ordine del giorno”. Lo ha detto il Prefetto Salvatore Pasquariello a margine della Conferenza Provinciale Permanente che si è svolta nella sede della Provincia questa mattina.

Dopo i gravi fatti nazionali sia il Ministero dell’Interno sia quello dell’Istruzione e del Merito hanno inviato circolari che chiedono una fotografia delle situazioni a livello nazionale.

Il Prefetto ha spiegato  che partirà anche in provincia di Varese una ricognizione della situazione: « e si vedrà se, in questa provincia, ci siano i presupposti per applicare le disposizioni ministeriali o verosimilmente, come io credo, non ci siano situazioni preoccupanti».

A livello locale si registra il recente ferimento lieve di uno studente durante un gioco tra ragazzi all’istituto Daverio.

Pubblicato il 11 Febbraio 2026
