All’ANPI di Rescaldina un incontro informativo per il referendum sulla giustizia

Domenica 15 marzo alle 17 incontro informativo nella sede dell’ANPI di via Matteotti a Rescaldina in vista del referendum sulla giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo. Interverranno Maria Agostistina Cabiddu, costituzionalista e professoressa ordinaria al Politecnico di Milano, e Chiara Mascetti, segretaria organizzativa della CGIL Ticino Olona. L’incontro sarà moderato da Massimiliano Di Giovanni, già capo redattore Area Professionale Gruppo 24 ORE e consulente editoriale della casa editrice “Zolfo Editore”.

«Il prossimo 22 e 23 marzo saremo chiamati alle urne per un referendum su una legge costituzionale che modifica ben sette articoli della Costituzione – sottolineano dall’ANPI -. Alcuni lo chiamano referendum “della separazione delle carriere”, altri “della giustizia”. I sostenitori della legge assicurano che l’indipendenza della magistratura non è in discussione e che la magistratura resterà autonoma. Ma è vero? È un referendum molto tecnico e per questo è fondamentale che cittadini e cittadine comprendano bene cosa andranno a votare. In gioco c’è la nostra Costituzione e per questo Anpi Rescaldina ha organizzato un incontro informativo nella propria sede»·