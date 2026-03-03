Come prevenire alzheimer e ictus: se ne parla a Varese

Il 6 marzo appuntamento in Aula Montanari con esperti e associazioni per parlare di stili di vita sani e riduzione dei rischi

Un pomeriggio dedicato alla salute del cervello e alla prevenzione delle malattie neurodegenerative. Giovedì 6 marzo 2026 alle 17 la Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1 a Varese ospiterà l’incontro pubblico “Malattia di Alzheimer, demenze e malattie cerebrovascolari: mettiamo in campo la prevenzione“.

L’iniziativa, organizzata da A.L.I.Ce. (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) e Varese Alzheimer, punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di adottare comportamenti corretti per ridurre il rischio di sviluppare patologie cognitive e cerebrovascolari.

I pilastri della prevenzione

Durante la conferenza verranno approfonditi i fattori di rischio modificabili attraverso le scelte quotidiane: dall’attività fisica regolare a un’alimentazione equilibrata, dalla stimolazione mentale al mantenimento di una vita sociale attiva, fino all’attenzione all’ambiente circostante e al controllo dei rischi cardiovascolari.

“La prevenzione è la nostra arma più efficace”, sottolineano gli organizzatori. “Piccoli cambiamenti nello stile di vita possono fare una grande differenza nel proteggere la salute del nostro cervello”.

Un panel di esperti a confronto

L’incontro vedrà la partecipazione di numerosi professionisti del settore sanitario e associativo.

I lavori saranno introdotti da Guido Bonoldi, consigliere delegato per la Sanità del Comune di Varese. Tra i relatori figurano Marco Mauri e Federico Carimati dell’Unità Operativa di Neurologia e della Stroke Unit dell’Ospedale di Circolo di Varese, Sandra Coecke del CCR Ispra, Eugenia Dozio dell’Università dell’Insubria, Aurelio Sessa dell’Accademia Vaccini SIMG.

Accanto ai medici, interverranno anche rappresentanti del mondo associativo e sportivo: Ferruccio Maruca dell’Associazione In Cammino – la via Francisca ETS, Giuseppe Micalizzi di Eco Run Varese, Giulio Corgatelli di A.L.I.C.e Varese ODV e Maria Luisa Delodovici di Varese Alzheimer ODV.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Varese, è a ingresso libero e aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire le tematiche della prevenzione neurologica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0332.813295 o scrivere agli indirizzi email info@alzheimervarese.org e alicevarese@gmail.com.

