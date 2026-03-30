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Angelica Bove: ecco le date della tournèe estiva 2026

Tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, annuncia le prime date del suo “Tana Tour 2026”, che prenderà il via il 23 maggio da Milano, sul palco del MI AMI Festival

Generico 30 Mar 2026

Angelica Bove, tra le voci rivelazione del Festival di Sanremo 2026, annuncia le prime date del suo “Tana Tour 2026”, che prenderà il via il 23 maggio da Milano, sul palco del MI AMI Festival.

Un debutto importante per la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti, che porterà l’artista nei principali festival italiani. I biglietti sono già disponibili online su vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

Reduce dal successo sanremese con il brano “Mattone”, Angelica Bove ha conquistato pubblico e critica aggiudicandosi il Premio della Critica “Mia Martini” e il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Il singolo ha inoltre raggiunto la prima posizione della classifica Viral 50 Global di Spotify. Il 30 gennaio è uscito il suo primo album “Tana” (Atlantic Records/Warner Music Italy), un lavoro intenso e personale in cui l’artista racconta esperienze e storie capaci di parlare a una generazione.

Dopo la data milanese, il tour toccherà diverse città italiane: il 19 giugno ad Arsita (Teramo), il 26 giugno a Salerno, il 28 giugno a Roma, il 18 luglio a Tarvisio, il 19 luglio a Barberino di Mugello, il 28 luglio a Campello sul Clitunno, l’8 agosto a Rivello e a settembre a Trento, con ulteriori date in arrivo.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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