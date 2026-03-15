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Asti – Varese in diretta

Trasferta in Piemonte per la squadra di mister Andrea Ciceri che al "Censin Bosia" cerca una vittoria per la continuità e per vendicare la sconfitta dell'andata

calcio diretta varese

Dopo la vittoria contro il Vado e la settimana di pausa, il Varese scende in campo al “Censin Bosia” di Asti per una sfida da non sbagliare. I biancorossi cercano continuità dopo un periodo troppo altalenante e anche una vendetta sportiva nei confronti dei piemontesi, che all’andata vinsero 2-0 al “Franco Ossola”.

Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese. (Nota beneattendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓. In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI)

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Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.

 

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Pubblicato il 15 Marzo 2026
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