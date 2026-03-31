Cambio di sede per l’Ufficio Tributi nel comune di Laveno Mombello
Restano invariati gli orari di apertura dell’Ufficio Tributi, l'ingresso è diretto da piazza Fontana
Cambio di sede per l’Ufficio Tributi, che si è trasferito al piano terra della torre di Villa Frua, con ingresso diretto da piazza Fontana. Lo spostamento rientra in un più ampio progetto di messa in sicurezza dell’edificio e di riorganizzazione degli uffici comunali, con l’obiettivo di rendere più efficienti i servizi e migliorare l’accoglienza dei cittadini, spiega l’amministrazione.
Il trasferimento permetterà anche una nuova destinazione per gli spazi precedentemente occupati: nei locali sarà infatti realizzata una sala studio con accesso indipendente, pensata per ampliare l’offerta e garantire un’apertura estesa fino a sette giorni su sette.
Restano invariati gli orari di apertura dell’Ufficio Tributi: martedì dalle 8.30 alle 13.00 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.
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