Concerto per la passione di Cristo a Somma Lombardo
In occasione della Solennità della Pasqua il Coro Lirico della Corale Arnatese , Gruppo d'archi Pat - a - Pan e i solisti del conservatorio "Giacomo Puccini" di Gallarate eseguiranno un concerto "Il Silenzio di una Madre"
Concerto per la passione di Cristo a Somma Lombardo: l’appuntamento è per sabato 21 marzo ore 21.00 Basilica di Sant’Agnese.
In occasione della Solennità della Pasqua il Coro Lirico della Corale Arnatese , Gruppo d’archi Pat – a – Pan e i solisti del conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate eseguiranno un concerto “Il Silenzio di una Madre”.
Concerto per la Passione di Cristo.
Musiche di Haydn, Rossini e Mozart.
Sabato 22 marzo 2026 ore 21.00 Basilica Sant’Agnese Somma Lombardo.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Bruno Paolillo su Come cambia la viabilità tra Biumo e viale Belforte a Varese
Bustocco-71 su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.