Concerto per la passione di Cristo a Somma Lombardo

Concerto per la passione di Cristo a Somma Lombardo: l’appuntamento è per sabato 21 marzo ore 21.00 Basilica di Sant’Agnese.

In occasione della Solennità della Pasqua il Coro Lirico della Corale Arnatese , Gruppo d’archi Pat – a – Pan e i solisti del conservatorio “Giacomo Puccini” di Gallarate eseguiranno un concerto “Il Silenzio di una Madre”.
Concerto per la Passione di Cristo.
Musiche di Haydn, Rossini e Mozart.
Sabato 22 marzo 2026 ore 21.00 Basilica Sant’Agnese Somma Lombardo.

Pubblicato il 13 Marzo 2026
