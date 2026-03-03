Diocesi di Milano, il 4 marzo la preghiera per la pace
L'iniziativa rientra nella "Catena eucaristica" promossa dal Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Alle 13 la messa in Duomo trasmessa sui canali social
In un contesto segnato da guerre e violenze che continuano a sconvolgere intere popolazioni — in un clima di tensione ulteriormente acuita dalla nuova crisi in Iran —, nel tempo di Quaresima la Diocesi di Milano aderisce alla proposta del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) di dedicare un momento particolare di preghiera alle vittime di tutte le guerre.
L’iniziativa denominata “Catena eucaristica” è divenuta un appuntamento stabile nel cammino quaresimale delle Chiese europee, e vuole essere un’esperienza concreta di comunione e insieme un segno visibile di speranza per l’intero continente. Il percorso di preghiera è stato aperto dall’Albania lo scorso 18 febbraio, mentre in Italia la celebrazione è prevista nelle varie Diocesi per mercoledì 4 marzo.
Nella Diocesi di Milano la preghiera per la pace si svolgerà in tutte le parrocchie che vorranno aderire, ognuna secondo modalità proprie. La messa in Duomo delle ore 13 sarà presieduta da monsignor Carlo Azzimonti, moderatore di Curia. Intorno alle 13.45, invece si celebrerà l’adorazione eucaristica guidata dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini. La celebrazione di mercoledì sarà trasmessa in diretta sul sito www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube della Diocesi.
