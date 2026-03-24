Per gli appassionati del fuoristrada non agonistico la “724 Cup Bike Experience” è già divenuta un appuntamento da non perdere. E’ così che domenica 12 aprile Ispra diventerà la capitale della Gravel, termine inglese che indica ghiaia, che nel contesto ciclistico significa pedalare sulle strade bianche attraverso sentieri e percorsi misti, in questo caso senza l’assillo della prestazione agonistica, ma con la possibilità di ammirare le bellezze del territorio.

L’evento voluto da Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese sarà la prima prova della challenge piemontese-lombarda Gravel Circus, inoltre la Federazione Ciclistica Italiana ha inserito la manifestazione nelle prove di Campionato Regionale Lombardo a squadre e VareseDoYouBike ha patrocinato l’iniziativa. Il ristorante pizzeria 724 di Ispra di Michele Manganiello, con il suo angolo dedicato allo sport del pedale, è pronto ad accogliere i partecipanti della “724 Cup Bike Experience” con la manifestazione che proporrà un elegante e ricco ristoro finale.

Due i percorsi previsti, di 53 chilometri (600 metri il dislivello) e 74 chilometri (730 dislivello), con alcuni passaggi tecnici e molti interessanti scorci paesaggisti con il tracciato che toccherà i laghi che caratterizzano questa zona del medio Varesotto e il ristoro di metà gara sulla rive del lago di Varese, a Gavirate.

Altra particolarità della giornata isprese è la quota associativa di solo 10 Euro in pre iscrizione: “Abbiamo voluto premiare i pedalatori che daranno fiducia al nostro evento con una quota associativa molto bassa – affermano gli organizzatori – che darà diritto al pacco gara a un ristoro a metà percorso e al ricco ristoro finale”. Per informazioni Ciclovarese2022@gnail.com . Iscrizioni su ENDU Gravel Circus o nei setti punti accreditati (con pacco gara garantito per i primi 100 iscritti): Cicli Botteon Cocquio Trevisago (0332 771709), E Bike Travel Gavirate (0332 480146), Cicli Ambrosini Varese (0332 240109), MC Bici Varese a Buguggiate (0332 239500), Bottega del Romeo a Ispra (0332 780285), The Gravity Hub Varese (0332 1693120) e Ristorante 724 Ispra (0332 780155).