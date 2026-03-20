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Gallarate/Malpensa

“Hercules, da zero a hero” alle Arti di Gallarate, per l’associazione genitori di Somma Lombardo

Proposto dalla compagnia Dietro le Quinte, in doppia replica

hercules spettacolo teatrale

Un doppio appuntamento all’insegna del teatro e della solidarietà quello in programma sabato 21 marzo al Teatro delle Arti di Gallarate. Alle 15 e alle 21 andrà in scena lo spettacolo “Hercules – da zero a hero”, proposto dalla compagnia Dietro le Quinte.

L’iniziativa ha una finalità benefica: l’intero evento è infatti a sostegno dell’Odv Genitori Somma Lombardo, l’associazione che riunisce i genitori dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci e che promuove attività e progetti a favore della comunità scolastica.

Lo spettacolo prende ispirazione dalla celebre figura mitologica di Ercole, riletta in chiave teatrale e contemporanea, con un percorso narrativo che accompagna il protagonista dalla sua condizione iniziale fino alla conquista del ruolo di eroe. Una storia di crescita, sfide e trasformazione, capace di parlare a pubblici di tutte le età.

La produzione porta la firma della compagnia Dietro le Quinte, con la regia di Matteo Peroni e Angela Lanaro. Le musiche sono curate da Alessandra Lanaro e Luigi Petrucciani, mentre le scenografie sono affidate a Luciano Mercandelli e Paolo Ciampoli.

L’evento rappresenta un’occasione per unire cultura e impegno sociale, sostenendo concretamente le attività dell’associazione genitori attraverso una proposta artistica di qualità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: prenotazioni@compagniadietrolequinte.it

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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