Aliprandini e il centrosinistra completano la coalizione: Civici per Somma è la quarta lista

La coalizione di centrosinistra a Somma Lombardo è definita e pronta a scendere in campo. Al netto dei nomi dei candidati che comporranno le liste, il quadro politico a sostegno del vicesindaco uscente Stefano Aliprandini si è completato con la nascita di Civici per Somma, una formazione che riunisce cittadini provenienti dal mondo del volontariato, dell’associazionismo e delle professioni.

Il gruppo si affianca così al Partito Democratico, a Sinistra per Somma e a Somma Futura, le forze che compongono la squadra del candidato sindaco uscito vincitore dalle primarie dello scorso gennaio. «Non siamo politici di professione, ma portiamo con noi un bagaglio di competenze maturate nel mondo dell’associazionismo, del volontariato e, in alcuni casi, nell’amministrazione locale più recente e per tutti noi ciò può essere un valore aggiunto all’interno della coalizione».

Mettersi in gioco per la propria città, spiegano i promotori, è «un impegno concreto che richiede serietà, gioco di squadra e una visione chiara». La lista nasce con l’obiettivo di dare continuità a un percorso amministrativo iniziato undici anni fa con le giunte guidate da Bellaria, per proiettare l’attuale esperienza sommese verso il presente e il futuro.

No ai tavoli segreti

I componenti, non ancora noti, si definiscono persone che hanno deciso di mettersi al servizio del bene comune, convinti che «l’impegno politico e la cura del bene vanno oltre l’appartenenza partitica». La malizia è negli occhi di guarda, ma, a maggior ragione dopo le parole di Barcaro nell’ultimo consiglio comunale, proprio ai partiti di centrodestra Civici per Somma sembra indirizzare una stoccata. Il “metodo di lavoro” proposto dalla lista rifiuta le logiche dei «tavoli segreti» dei partiti, puntando invece «sulla trasparenza e sulla coesione di tutta la coalizione».

Sociale e scuola al centro

Gli ambiti di intervento prioritari all’interno del programma comune riguarderanno in particolare il sociale e la scuola, «per una comunità coesa, solidale e inclusiva», oltre alla cultura e al territorio, per rendere la città «sempre più vitale e attrattiva».

«Siamo animati dall’impegno, consapevoli dei nostri limiti, ma determinati a superare le sfide quotidiane attraverso l’ascolto e la condivisione di idee e progettualità – concludono – Siamo persone che investono il proprio tempo perché credono in quello che fanno. Siamo autenticamente civici, seri nell’approccio e pronti a metterci a disposizione della comunità».

La coalizione: “Passione, impegno e competenza”

Definite le quattro liste, la coalizione unita si presenta ufficialmente con una nota:

Passione, Impegno, Competenza: Le quattro forze del centrosinistra, Partito Democratico, Somma Futura, Civici per Somma e Sinistra per Somma, presentano Stefano Aliprandini come candidato Sindaco per Somma Lombardo.

Stefano, scelto in maniera coesa dalla coalizione, è il candidato adatto per la sua esperienza e per le capacità amministrative dimostrate negli undici anni di Giunta Bellaria, nella quale ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco ed Assessore ai Servizi Sociali. Stefano è il candidato adatto per la sua capacità di ascolto, che del resto ha sempre caratterizzato l’Amministrazione uscente, dei bisogni e delle necessità delle cittadine e dei cittadini di Somma Lombardo.

Stefano è il candidato adatto perché la sua disponibilità è frutto esclusivamente dell’amore per la nostra città.

(I capigruppo della coalizione alla presentazione di gennaio di Aliprandini come candidato sindaco del centrosinistra)