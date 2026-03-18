Il Pd di Saronno chiama i cittadini in piazza Libertà per il “NO” al referendum

Ultimo appello del Partito democratico ai saronnesi a poche ore dal voto per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La sezione cittadina del Pd invita tutti a partecipare all’incontro di chiusura della campagna per il NO in programma venerdì 20 marzo in piazza Libertà per ribadire la propria posizione contraria alla riforma e invitare tutti al voto.

Il Pd saronnese esprime forti perplessità sulla riforma, ritenuta poco incisiva sui problemi concreti della giustizia, come i tempi dei processi e la carenza di personale e con il rischio reale di aumentare i costi e di introdurre cambiamenti che potrebbero incidere sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.

«Il disegno è quello di sottomettere il potere giudiziario al potere esecutivo politico, disegno confermato dallo stesso ministro Nordio e da altri politici della maggioranza di destra – spiega il segretario cittadino Giorgio Marturano – I padri costituenti hanno messo a garanzia della democrazia l’indipendenza dei tre poteri, esecutivo legislativo e giudiziario, separazione che il Governo Meloni vuole sovvertire. Questo governo non vuole che le proprie decisioni vengano giudicate e verificate da poteri terzi, vedi ad esempio il ruolo della Corte dei Conti per il ponte sullo Stretto. Questa riforma è uno dei passi per raggiungere i pieni poteri; i prossimi saranno la proposta del premierato con riduzione dei compiti del Presidente della Repubblica e la modifica della legge elettorale con un premio di maggioranza spropositato per chi arriva anche solo al 40%, potendo così eleggere a maggioranza lo stesso presidente, mentre attualmente la sua elezione è frutto di una convergenza di tutti i partiti».

«Per questo e per tanti altri motivi il Pd di Saronno invita i cittadini a difendere la Costituzione contro un disegno autoritario con un chiaro e forte NO Venerdì pomeriggio, a partire dalle 17, ci troveremo con i cittadini saronnesi per un incontro conclusivo in piazza Libertà per un ultimo appello per votare NO a questa destra. A Milano nella stessa serata ci sarà anche il comizio conclusivo con la nostra segretaria nazionale Elly Schlein».