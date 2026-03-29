La salute, un tema europeo dove il sovranismo fa un passo indietro
Dalla tessera sanitaria europea ai progetti sui dati condivisi, una puntata del podcast di Gaudina e Salvatore dedicata agli strumenti e alle prospettive dell’Europa della Salute
Nuova puntata del podcast di Radio Materia “Giù le mani dall’Europa”, condotto da Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore, che affronta il tema dell’Europa della Salute e dei benefici concreti della cooperazione tra Stati membri.
L’Europa della Salute dopo il Covid
L’episodio prende le mosse dalla pandemia, che ha accelerato il processo di integrazione sanitaria a livello europeo. In particolare, viene evidenziato il ruolo della collaborazione tra Paesi nella ricerca e nell’acquisto congiunto dei vaccini, considerati un passaggio chiave per affrontare l’emergenza.
Strumenti già attivi e sviluppi futuri
Nel corso della puntata si parla anche di strumenti già consolidati, come la tessera sanitaria europea, che consente ai cittadini di accedere alle cure nei Paesi dell’Unione.
Lo sguardo è però rivolto anche al futuro, con il progetto di uno spazio europeo dei dati sanitari, pensato per migliorare la condivisione delle informazioni e rendere più efficaci le cure anche oltre i confini nazionali.
Ricerca e innovazione
Ampio spazio viene dato alla lotta contro le principali patologie, in particolare tumori e malattie cardiovascolari. In questo ambito, il podcast sottolinea il contributo delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la diagnostica avanzata, che possono rafforzare la prevenzione e la qualità delle cure.
Il valore della cooperazione
Il filo conduttore della puntata è il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità scientifica a livello europeo. Un approccio che, secondo gli autori, rappresenta un elemento fondamentale per migliorare il benessere dei cittadini e affrontare le sfide sanitarie in modo più efficace.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.