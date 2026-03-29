La salute, un tema europeo dove il sovranismo fa un passo indietro



Nuova puntata del podcast di Radio Materia “Giù le mani dall’Europa”, condotto da Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore, che affronta il tema dell’Europa della Salute e dei benefici concreti della cooperazione tra Stati membri.

L’Europa della Salute dopo il Covid

L’episodio prende le mosse dalla pandemia, che ha accelerato il processo di integrazione sanitaria a livello europeo. In particolare, viene evidenziato il ruolo della collaborazione tra Paesi nella ricerca e nell’acquisto congiunto dei vaccini, considerati un passaggio chiave per affrontare l’emergenza.

Strumenti già attivi e sviluppi futuri

Nel corso della puntata si parla anche di strumenti già consolidati, come la tessera sanitaria europea, che consente ai cittadini di accedere alle cure nei Paesi dell’Unione.

Lo sguardo è però rivolto anche al futuro, con il progetto di uno spazio europeo dei dati sanitari, pensato per migliorare la condivisione delle informazioni e rendere più efficaci le cure anche oltre i confini nazionali.

Ricerca e innovazione

Ampio spazio viene dato alla lotta contro le principali patologie, in particolare tumori e malattie cardiovascolari. In questo ambito, il podcast sottolinea il contributo delle nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale e la diagnostica avanzata, che possono rafforzare la prevenzione e la qualità delle cure.

Il valore della cooperazione

Il filo conduttore della puntata è il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità scientifica a livello europeo. Un approccio che, secondo gli autori, rappresenta un elemento fondamentale per migliorare il benessere dei cittadini e affrontare le sfide sanitarie in modo più efficace.