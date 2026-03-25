Materiale didattico e borse di studio, 15 milioni dalla Regione, ecco come fare per presentare le domande

Al via la procedura per presentare domanda di Dote Scuola – componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2026/2027, e per le Borse di Studio statali, anno scolastico 2025/2026. Con questa misura Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con ISEE non superiore a 15.748,78 euro.

Si tratta di una delle quattro componenti del Sistema regionale Dote Scuola, la politica identitaria di Regione Lombardia a sostegno del Diritto allo Studio e del Sistema di Istruzione e Formazione della Regione. Le altre componenti sono: Merito, per premiare gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza; Buono Scuola, per sostenere la parità scolastica; Disabilità, per coprire parzialmente i costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità.

LE RISORSE – Per Dote Scuola – componente Materiale Didattico l’investimento totale di Regione Lombardia è di oltre 15 milioni di euro, a cui si aggiungeranno le risorse statali trasferite con specifici decreti ministeriali, per garantire il contributo a tutti gli studenti aventi diritto, secondo la soglia ISEE fissata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per la componente Borse di Studio statali le risorse statali ammontano ad oltre 5 milioni di euro e saranno erogate direttamente dallo Stato ai beneficiari individuati dalla Regione. «Con la Dote Scuola – componente Materiale Didattico per l’anno scolastico e formativo 2026/2027 – chiarisce l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – la Regione Lombardia conferma in modo concreto il proprio impegno a favore delle famiglie e degli studenti, stanziando 15 milioni di euro per garantire pari opportunità di accesso al percorso educativo». «Si tratta di una misura fondamentale – ha continuato – per sostenere l’acquisto di libri di testo, strumenti digitali e materiale scolastico, alleggerendo il peso economico soprattutto per i nuclei più fragili. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità, riducendo le disuguaglianze e promuovendo il merito. In questa direzione si inseriscono anche le Borse di Studio statali per l’anno scolastico 2025/2026, un supporto importante che rafforza la collaborazione tra istituzioni per accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita. Vogliamo che nessuno resti indietro e che ogni studente possa esprimere al meglio il proprio potenziale. Regione Lombardia continuerà a lavorare con determinazione per una scuola inclusiva, accessibile e di qualità, capace di rispondere alle sfide educative e formative del nostro tempo».

I BENEFICIARI – Potranno usufruirne gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo Grado dell’Istruzione e dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, residenti in Lombardia, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con ISEE non superiore a euro 15.748,78.

Beneficiari della Borsa di Studio statale sono gli studenti delle Scuole secondarie di secondo Grado, residenti in Lombardia, che non hanno compiuto i 21 anni d’età e con ISEE non superiore a euro 15.748,78.

I PRODOTTI ACQUISTABILI -La Dote può essere utilizzata per acquistare libri di testo e di narrativa, dizionari, sia cartacei sia digitali, in lingua italiana o in lingua straniera, consigliati dalle Scuole. Per quanto concerne le dotazioni tecnologiche, il contributo regionale può essere speso per comperare personal computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico, anche per disturbi dell’apprendimento e disabilità), strumenti per l’archiviazione di dati (chiavette USB, CD/DVD/CD-ROM, memory card, hard disk esterni), dispositivi di input (tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (monitor pc, stampanti) ed ogni hardware legato al pc con la sola eccezione del materiale di consumo (ad esempio cartucce, toner, carta).

MATERIALI PER LA DIDATTICA – Rientrano in questa tipologia gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri), per il disegno artistico (pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (divise, protezioni e calzature antinfortunistiche), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.

BENI E SERVIZI DI NATURA CULTURALE – L’erogazione regionale può essere utilizzata anche per acquistare biglietti per mostre, musei, teatri.

In base alle disposizioni, non rientrano nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo, quali ad esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle. Le domande, da presentare in autocertificazione, saranno ricevute entro le ore 12 del 7 maggio 2026 tramite il sito www.bandi.regione.lombardia. it accedendo con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure utilizzando la Carta Nazionale o Regionale dei Servizi (CNS o CRS) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), con PIN personale e lettore della Carta. L’Avviso Dote Scuola – componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2026/2027, consente di presentare contestualmente anche la domanda per le Borse di Studio statali per l’anno scolastico 2025/2026. Per accedere al contributo occorre essere in possesso di un valore ISEE non superiore a euro 15.748,78, richiesto a partire dal 1° gennaio 2026 ed in corso di validità al momento di presentazione della domanda.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Una volta approvati gli esiti dell’istruttoria, che saranno pubblicati all’interno del profilo personale in Bandi e Servizi e con appositi avvisi sui siti regionali, i beneficiari riceveranno all’indirizzo di posta elettronica specificato in fase di presentazione della domanda, una comunicazione personale riguardante l’assegnazione del contributo e alla modalità di utilizzo. Il contributo Materiale Didattico sarà caricato sulla CNS o CRS del richiedente (o di un suo delegato) per l’acquisto di libri scolastici, materiali didattici e strumenti tecnologici. La tessera CRS o CNS sarà utilizzabile come strumento di pagamento presso i negozi accreditati. Edenred, la società incaricata da Regione Lombardia come fornitore dei buoni Dote Scuola invierà ai beneficiari, all’indirizzo di posta elettronica specificato in fase di compilazione della domanda, il codice Dote Scuola per l’utilizzo della tessera CRS o CNS e l’elenco dei negozi accreditati. È possibile acquistare prodotti ammessi al contributo fino ad esaurimento della Dote totale. Non è previsto il rimborso per acquisti effettuati in precedenza o con modalità diverse da quelle indicate. Il contributo Borse di Studio statali sarà erogato direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le modalità e i tempi di erogazione della Borsa di Studio statale saranno pubblicati sul Portale dello Studente a cura del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I beneficiari riceveranno una comunicazione personale all’indirizzo di posta elettronica specificato in fase di presentazione della domanda, riguardante l’assegnazione della Borsa di Studio statale.

Per assistenza tecnica è attiva l’e-mail: bandi@regione.lombardia.it oppure il numero verde 800.131.151, operativo da lunedì al sabato, esclusi i festivi, nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per i quesiti di ordine tecnico;

dalle ore 8.30 alle ore 17.00, per richieste di assistenza tecnica.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a questa mail: materiale.didattico@regione. lombardia.it

In funzione anche il call center regionale, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, esclusi i festivi: