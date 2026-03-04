Mercoledì 4 marzo 2026 a Gallarate si prega per la Pace
Una proposta dei Vescovi Europei: "La Catena Eucaristica per la Pace"
Una proposta dei Vescovi Europei: “La Catena Eucaristica per la Pace”. Ogni paese Europeo, in tempo di Quaresima, dedica a turno una giornata di preghiera intorno alla mensa eucaristica per le vittime delle guerre e per la pace.
Lo scorso 18 febbraio inizio del tempo di Quaresima in rito Romano ha iniziato la Chiesa in Albania; alla Chiesa in Italia è stato affidato il giorno 4 marzo.
Come proposto da Papa Leone XIV, preghiamo per affidare a Dio ” il grido dei popoli feriti dalla guerra, le nostre paure, le nostre resistenze, perché la sua presenza disarmi i cuori e apra vie di fraternità,” perché i responsabili delle Nazioni “non cedano alla tentazione della violenza e del dominio, ma scelgano il disarmo dei cuori e delle armi e si impegnino a promuovere la giustizia e il dialogo,” e perché le terre ferite dalla violenza “tornino a rinverdire nella vita e nella concordia”.
DUOMO DI MILANO:
Alle ore 13.00 all’altare maggiore si celebrerà una Santa Messa presieduta da Mons. Carlo Azimonti Moderator Curiae. A seguire avrà luogo l’Adorazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.
Sarà possibile seguire la diretta sui portali: www.chiesadimilano.it oppure youtube.com/chiesa di Milano
Gallarate programma preghiera per la Pace:
Basilica Santa Maria Assunta
Ore 18.00 Santo Rosario;
Ore 18.30 Santa Messa;
Ore 19.00 Adorazione Eucaristica
Ore 19.30 Benedizione Eucaristica Finale.
