Varese News

Gallarate/Malpensa

Mercoledì 4 marzo 2026 a Gallarate si prega per la Pace

Una proposta dei Vescovi Europei: "La Catena Eucaristica per la Pace"

Generico 02 Mar 2026
Una proposta dei Vescovi Europei: “La Catena Eucaristica per la Pace”. Ogni paese Europeo, in tempo di Quaresima, dedica a turno una giornata di preghiera intorno alla mensa eucaristica per le vittime delle guerre e per la pace.
Lo scorso 18 febbraio inizio del tempo di Quaresima in rito Romano ha iniziato la Chiesa in Albania; alla Chiesa in Italia è stato affidato il giorno 4 marzo.
Come proposto da Papa Leone XIV, preghiamo per affidare a Dio ” il grido dei popoli feriti dalla guerra, le nostre paure, le nostre resistenze, perché la sua presenza disarmi i cuori e apra vie di fraternità,” perché i responsabili delle Nazioni “non cedano alla tentazione della violenza e del dominio, ma scelgano il disarmo dei cuori e delle armi e si impegnino a promuovere la giustizia e il dialogo,” e perché le terre ferite dalla violenza “tornino a rinverdire nella vita e nella concordia”.
DUOMO DI MILANO:
Alle ore 13.00 all’altare maggiore si celebrerà una Santa Messa presieduta da Mons. Carlo Azimonti Moderator Curiae. A seguire avrà luogo l’Adorazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo.
Sarà possibile seguire la diretta sui portali: www.chiesadimilano.it oppure youtube.com/chiesa di Milano
Gallarate programma preghiera per la Pace:
Basilica Santa Maria Assunta
Ore 18.00 Santo Rosario;
Ore 18.30 Santa Messa;
Ore 19.00 Adorazione Eucaristica
Ore 19.30 Benedizione Eucaristica Finale.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

Un giornale è come un amico, non sempre sei tu a sceglierlo ma una volta che c’è ti sarà fedele. Ogni giorno leali verso le idee di tutti, sostenete il nostro lavoro.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.