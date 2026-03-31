Otto ori e ventidue podi: la Canottieri Varese brilla all’Idroscalo

Un bilancio di 22 medaglie e un’ampia partecipazione che conferma la solidità del settore tecnico. La Canottieri Varese torna dalla trasferta dell’Idroscalo di Milano, dove domenica 29 marzo si è svolta la seconda regata regionale Coppa Montù, con un bottino composto da 8 vittorie, 6 secondi posti e 8 terzi posti.

L’evento, che ha richiamato i principali club remieri della Lombardia, è stato anche l’occasione per il debutto ufficiale in gara del nuovo body societario, presentato ufficialmente solo pochi giorni prima durante la cena sociale.

Le vittorie

Il settore giovanile ha trascinato la flotta varesina. Nel singolo Under 17 si sono registrati i successi di Lococo (femminile) e Consonni (maschile). Tra le barche corte, primo gradino del podio anche per il doppio pesi leggeri di Ghersi e Ossola, per il due senza Senior delle gemelle Tosi e per il due senza U19 di Arra (in equipaggio misto con Terranova della Sampierdarena).

Per quanto riguarda le imbarcazioni multiple, la Canottieri ha centrato il successo con il quattro senza Senior (Cracco, Cinquantini, Ghersi, Ossola), con il quattro con U17 (Fantoni, Bina, Paladini, Beretta, timoniere Zakharchuk) e con il quattro di coppia U17 femminile (Aroldi, Bollini, Lococo, Teli).

I piazzamenti sul podio

La continuità di risultati è arrivata anche dai numerosi argenti. Spiccano il secondo posto dell’otto Under 17 (Fantoni, Bina, Paladini, Beretta, Marson, Luini, Martini, Ballerio, timoniere Belluzzo) e quello del quattro senza Senior femminile, in formazione mista con Gavirate. Seconde posizioni anche per Cracco e Cinquantini (due senza U23), Consonni (singolo U19), per il quattro di coppia U17 maschile e per il due senza U17 femminile di Aroldi e Bollini.

A chiudere il quadro i bronzi, che hanno visto protagonisti tra gli altri il settore Under 17 e Under 19 in specialità come il singolo (Molinari e Marino), il doppio e il quattro senza. Di rilievo anche il terzo posto ottenuto dal secondo otto U17 maschile schierato dalla società (Castelli, Locuratolo, Marchetti, Molina, Memelli, Bissa, Militello, De Gaetano, timoniere Zakharchuk).

I risultati ottenuti a Milano forniscono allo staff tecnico gialloazzurro indicazioni importanti per il proseguimento della stagione, certificando lo stato di forma degli equipaggi in vista dei prossimi appuntamenti nazionali.