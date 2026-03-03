Recuperato il corpo di Rodolfo Franguelli, l’alpinista di Gallarate precipitato in un crepaccio domenica
Dopo due giorni di maltempo, nel pomeriggio di martedì l'elicottero è riuscito a tornare sul ghiacciaio del Rosa teatro della tragedia di sabato
È stato recuperato nel primo pomeriggio, in valle d’Aosta, il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni, lo scialpinista di Gallarate che sabato scorso è precipitato in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa.
L‘incidente era avvenuto a 4.000 metri sotto la punta Vincent, mentre Fanguelli e il suo compagno di cordata stavano recuperando un altro alpinista, cittadino francese, caduto nella fenditura nel ghiaccio.
Mentre il compagno di cordata – anche lui di Gallarate – è stato recuperato, Franguelli è rimasto bloccato a 30 metri di profondità.
Dopo giorni in cui il maltempo aveva costretto a sospendere le ricerche e le operazioni di recupero, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, l’elicottero I-RIVU è tornato sul ghiacciaio, seppur ancora in condizioni non ottimali: il recupero del corpo è stato portato a termine dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza.
“Sotto il ghiaccio, a testa in giù”: Pietro racconta la caduta e il suo salvataggio sulle montagne della Val d’Aosta
