Recuperato il corpo di Rodolfo Franguelli, l’alpinista di Gallarate precipitato in un crepaccio domenica

È stato recuperato nel primo pomeriggio, in valle d’Aosta, il corpo di Rodolfo Franguelli, 61 anni, lo scialpinista di Gallarate che sabato scorso è precipitato in un crepaccio sul versante valdostano del Monte Rosa.

L‘incidente era avvenuto a 4.000 metri sotto la punta Vincent, mentre Fanguelli e il suo compagno di cordata stavano recuperando un altro alpinista, cittadino francese, caduto nella fenditura nel ghiaccio.

Mentre il compagno di cordata – anche lui di Gallarate – è stato recuperato, Franguelli è rimasto bloccato a 30 metri di profondità.

Dopo giorni in cui il maltempo aveva costretto a sospendere le ricerche e le operazioni di recupero, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 3 marzo, l’elicottero I-RIVU è tornato sul ghiacciaio, seppur ancora in condizioni non ottimali: il recupero del corpo è stato portato a termine dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza.