Scontro in autostrada a Lainate, code per mezza mattina in direzione Milano
L'incidente prima delle 8 all'altezza della confluenza tra A8 e A9: un ferito lieve ma disagi alla circolazione in ora di punta
Incidente stradale in autostrada a Lainate, all’altezza del bivio tra A8 e A9, con code e rallentamenti per mezza mattina, a causa dei soccorsi.
È avvenuto alle 7.45, in piena ora di punta in direzione della metropoli: sul posto sono intervenute la Polstrada di Novate e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Due le persone coinvolte, portate in ospedale a Rho in condizioni non preoccupanti (“codice verde”).
La foto è tratta da filmato dashcam inviato da un lettore.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.