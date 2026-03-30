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Scontro in autostrada a Lainate, code per mezza mattina in direzione Milano

L'incidente prima delle 8 all'altezza della confluenza tra A8 e A9: un ferito lieve ma disagi alla circolazione in ora di punta

incidente lainate

Incidente stradale in autostrada a Lainate, all’altezza del bivio tra A8 e A9, con code e rallentamenti per mezza mattina, a causa dei soccorsi.

È avvenuto alle 7.45, in piena ora di punta in direzione della metropoli: sul posto sono intervenute la Polstrada di Novate e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Due le persone coinvolte, portate in ospedale a Rho in condizioni non preoccupanti  (“codice verde”).

La foto è tratta da filmato dashcam inviato da un lettore.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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