Scontro in autostrada a Lainate, code per mezza mattina in direzione Milano

Incidente stradale in autostrada a Lainate, all’altezza del bivio tra A8 e A9, con code e rallentamenti per mezza mattina, a causa dei soccorsi.

È avvenuto alle 7.45, in piena ora di punta in direzione della metropoli: sul posto sono intervenute la Polstrada di Novate e un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Due le persone coinvolte, portate in ospedale a Rho in condizioni non preoccupanti (“codice verde”).

La foto è tratta da filmato dashcam inviato da un lettore.