Soccorsi al Terminal 1 di Malpensa, lavoratore in codice rosso dopo un grave malore
Intervento dei soccorritori nel pomeriggio nello scalo varesino dove un dipendente di una società di handling è stato trovato a terra dai colleghi e trasportato d’urgenza in ospedale
Un lavoratore di 43 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo, all’aeroporto di Malpensa dopo essere stato colto da un grave malore mentre si trovava in servizio. L’uomo, dipendente di una società di handling operante nello scalo, è stato trovato a terra dai colleghi che hanno immediatamente lanciato l’allarme.
L’episodio è avvenuto attorno alle 16.20 nell’area del Terminal 1. Secondo le informazioni diffuse dai soccorritori, l’uomo è stato rinvenuto riverso al suolo all’interno di un’area di lavoro dell’aeroporto.
Sul posto è intervenuto inizialmente un mezzo di soccorso avanzato (MSA2) inviato da Soreu Laghi, insieme agli operatori di Ats Insubria.
I soccorsi e il trasporto in ospedale
Le condizioni del lavoratore sono apparse subito serie. Dopo le prime cure sul posto, è stato disposto il trasporto in ospedale in codice rosso. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Legnano. In supporto è intervenuta anche un’ambulanza di base della Croce Rossa.
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