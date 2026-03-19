Un viaggio (solidale) intorno al pomodoro: Sarah Pellizzari Rabolini arriva alla Biblioteca di Busto
Sabato 21 marzo la presentazione dell'albo illustrato che sostiene la Fondazione Umberto Veronesi ETS. Un pomeriggio tra letture animate e laboratori per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici
Il pomodoro non è solo il protagonista delle nostre tavole, ma può diventare un prezioso alleato della ricerca scientifica. Sabato 21 marzo, alle ore 16.30, la sala Biba Kids della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio ospiterà un appuntamento speciale con la scrittrice e giornalista Sarah Pellizzari Rabolini.
L’autrice presenterà il suo nuovo albo illustrato, “Viaggio intorno al pomodoro” (Coccole Books), attraverso una lettura animata seguita da un laboratorio dedicato. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.
Un libro per la ricerca
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Il pomodoro per la ricerca®” promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi ETS. Per ogni copia venduta dell’albo, la casa editrice Coccole Books devolverà 0,50 euro alla Fondazione per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici.
Il tour dell’autrice, che sta toccando diverse località tra la Lombardia e l’Emilia, culminerà il 19 aprile al Teatro Martinitt di Milano, in concomitanza con le giornate di piazza in cui sarà possibile acquistare le storiche confezioni di pomodoro della Fondazione.
Tra storia e memoria familiare
Arricchito dalle illustrazioni di Clara Leonardi, il libro racconta la storia di questo frutto iconico attraverso il dialogo tra una nonna e il suo nipotino. Mentre preparano insieme la passata, i ricordi familiari si intrecciano con la grande storia del pomodoro: dal viaggio oltreoceano alla diffidenza iniziale, fino a diventare il simbolo della cucina italiana nel mondo.
L’autrice e l’editore
Sarah Pellizzari Rabolini, insegnante e giornalista varesina, torna a scrivere per l’infanzia dopo i successi di Sorella di Cuore e Vittoria di Squadra. Con lei collabora Coccole Books, casa editrice calabrese indipendente che da oltre vent’anni punta su temi sociali, diritti e sostenibilità ambientale.
Dettagli dell’evento
Quando: Sabato 21 marzo 2026, ore 16.30
Dove: Biblioteca Comunale di Busto Arsizio (Sala Biba Kids)
Attività: Lettura animata e laboratorio (Età consigliata: 5+)
Ingresso: Libero su prenotazione al link QUI
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.