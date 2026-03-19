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Un viaggio (solidale) intorno al pomodoro: Sarah Pellizzari Rabolini arriva alla Biblioteca di Busto

Sabato 21 marzo la presentazione dell'albo illustrato che sostiene la Fondazione Umberto Veronesi ETS. Un pomeriggio tra letture animate e laboratori per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici

Generico 16 Mar 2026

Il pomodoro non è solo il protagonista delle nostre tavole, ma può diventare un prezioso alleato della ricerca scientifica. Sabato 21 marzo, alle ore 16.30, la sala Biba Kids della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio ospiterà un appuntamento speciale con la scrittrice e giornalista Sarah Pellizzari Rabolini.

L’autrice presenterà il suo nuovo albo illustrato, “Viaggio intorno al pomodoro” (Coccole Books), attraverso una lettura animata seguita da un laboratorio dedicato. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.

Un libro per la ricerca

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Il pomodoro per la ricerca®” promosso dalla Fondazione Umberto Veronesi ETS. Per ogni copia venduta dell’albo, la casa editrice Coccole Books devolverà 0,50 euro alla Fondazione per finanziare la ricerca sui tumori pediatrici.

Il tour dell’autrice, che sta toccando diverse località tra la Lombardia e l’Emilia, culminerà il 19 aprile al Teatro Martinitt di Milano, in concomitanza con le giornate di piazza in cui sarà possibile acquistare le storiche confezioni di pomodoro della Fondazione.

Tra storia e memoria familiare

Arricchito dalle illustrazioni di Clara Leonardi, il libro racconta la storia di questo frutto iconico attraverso il dialogo tra una nonna e il suo nipotino. Mentre preparano insieme la passata, i ricordi familiari si intrecciano con la grande storia del pomodoro: dal viaggio oltreoceano alla diffidenza iniziale, fino a diventare il simbolo della cucina italiana nel mondo.

Generico 16 Mar 2026

L’autrice e l’editore

Sarah Pellizzari Rabolini, insegnante e giornalista varesina, torna a scrivere per l’infanzia dopo i successi di Sorella di Cuore e Vittoria di Squadra. Con lei collabora Coccole Books, casa editrice calabrese indipendente che da oltre vent’anni punta su temi sociali, diritti e sostenibilità ambientale.

Dettagli dell’evento

Quando: Sabato 21 marzo 2026, ore 16.30
Dove: Biblioteca Comunale di Busto Arsizio (Sala Biba Kids)
Attività: Lettura animata e laboratorio (Età consigliata: 5+)
Ingresso: Libero su prenotazione al link QUI

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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