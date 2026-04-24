A Cardano al Campo un 25 aprile con i “partigiani della gentilezza”
Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha lavorato al “Manifesto della gentilezza civica”. Saranno loro protagonisti di un intervento alla cerimonia di sabato mattina: ecco gli appuntamenti
A Cardano al Campo un 25 aprile con i “partigiani della gentilezza”. È infatti questo l’invito lanciato dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Cardano al Campo, che interverranno in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione.
Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze Leonardo Loche e la sua vicesindaca Sara Notaro hanno presentato al primo cittadino Lorenzo Aspesi e all’assessora alla Cultura Paola Torno il “Manifesto della gentilezza civica”, un insieme di sette regole «per stare bene insieme» da mettere in pratica ogni giorno.
Tra i principi indicati: ascoltare gli altri, usare parole gentili, prendersi cura degli spazi comuni, rispettare le persone, essere responsabili, promuovere la parità e anche la “gentilezza riparativa”, il saper chiedere scusa. «Abbiamo scritto le regole in tre modi diverse: per le secondarie, per i più piccoli delle primarie e dell’infanzia e infine per gli adulti», aggiunge il sindaco junior Leonardo Loche.
Il 25 aprile a Cardano
Ragazzi e ragazze sono sempre stati e saranno anche quest’anno tra i protagonisti del 25 aprile, proprio grazie al CCRR.
Le celebrazioni prenderanno il via con la decima edizione della “Biciclettata resistente”: il ritrovo è fissato alle 8.15 in piazza Mazzini, da cui partirà il percorso nelle vie dedicate ai martiri della Libertà, con momenti di commemorazione e la deposizione delle corone.
A seguire, la messa nella chiesa di Sant’Anastasio e l’alzabandiera davanti al municipio.
Alle 10.40 è previsto appunto l’intervento “I Partigiani della gentilezza” a cura del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, quindi il corteo si dirigerà verso il cimitero, dove verrà deposta una rosa in memoria dell’ex sindaca Laura Prati.
I comizi ufficiali sono infine in programma alle 11.30.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.