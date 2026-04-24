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A Cardano al Campo un 25 aprile con i “partigiani della gentilezza”

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze ha lavorato al “Manifesto della gentilezza civica”. Saranno loro protagonisti di un intervento alla cerimonia di sabato mattina: ecco gli appuntamenti

CCRR cardano al campo

A Cardano al Campo un 25 aprile con i “partigiani della gentilezza”. È infatti questo l’invito lanciato dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Cardano al Campo, che interverranno in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione.

Il sindaco dei ragazzi e delle ragazze Leonardo Loche e la sua vicesindaca Sara Notaro hanno presentato al primo cittadino Lorenzo Aspesi e all’assessora alla Cultura Paola Torno il “Manifesto della gentilezza civica”, un insieme di sette regole «per stare bene insieme» da mettere in pratica ogni giorno.

Tra i principi indicati: ascoltare gli altri, usare parole gentili, prendersi cura degli spazi comuni, rispettare le persone, essere responsabili, promuovere la parità e anche la “gentilezza riparativa”, il saper chiedere scusa. «Abbiamo scritto le regole in tre modi diverse: per le secondarie, per i più piccoli delle primarie e dell’infanzia e infine per gli adulti», aggiunge il sindaco junior Leonardo Loche.

Il 25 aprile a Cardano

Ragazzi e ragazze sono sempre stati e saranno anche quest’anno tra i protagonisti del 25 aprile, proprio grazie al CCRR.

Le celebrazioni prenderanno il via con la decima edizione della “Biciclettata resistente”: il ritrovo è fissato alle 8.15 in piazza Mazzini, da cui partirà il percorso nelle vie dedicate ai martiri della Libertà, con momenti di commemorazione e la deposizione delle corone.

A seguire, la messa nella chiesa di Sant’Anastasio e l’alzabandiera davanti al municipio.
Alle 10.40 è previsto appunto l’intervento “I Partigiani della gentilezza” a cura del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, quindi il corteo si dirigerà verso il cimitero, dove verrà deposta una rosa in memoria dell’ex sindaca Laura Prati.
I comizi ufficiali sono infine in programma alle 11.30.

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Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

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Pubblicato il 24 Aprile 2026
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