Accordo tra Liuc e Federazione Golf: a Castellanza nasce il doppio percorso tra studio e green

La cultura sportiva entra nelle aule universitarie di Castellanza grazie a una nuova partnership strategica che unisce il mondo accademico a quello del green. LIUC – Università Cattaneo e la Federazione Italiana Golf (FIG) hanno siglato un protocollo d’intesa triennale volto a favorire la doppia carriera degli studenti-atleti e a promuovere la pratica del golf tra l’intera comunità accademica, dai docenti al personale amministrativo, fino agli ex alunni dell’ateneo.

Un accordo per far coesistere libri e ferri da golf

L’intesa, firmata ufficialmente il 29 aprile, vede come protagonisti il Presidente della FIG, Cristiano Cerchiai, e il Presidente di LIUC Sport, Toto Bulgheroni. L’obiettivo principale è quello di sviluppare un percorso che permetta ai giovani tesserati di conciliare l’impegno dello studio con quello agonistico, senza dover rinunciare a nessuna delle due eccellenze.

«Il Protocollo d’intesa tra la LIUC e la Federazione Italiana Golf – commenta Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione – segna l’inizio di un cammino in cui pratica sportiva e formazione accademica procederanno sullo stesso binario. Ringrazio i vertici di LIUC per avere promosso questa partnership. Gli studenti tesserati FIG avranno l’opportunità di far coesistere nella sacca libri e ferri da golf».

Formazione accademica e crescita agonistica

Il progetto non si limita alla semplice promozione, ma punta a creare un vero ecosistema di supporto per gli studenti. Attraverso il programma “Studio e Sport” della LIUC, l’ateneo intende offrire strumenti di orientamento e formazione specifica per chi già pratica questa disciplina a livelli competitivi, con il supporto tecnico della Federazione per l’affinamento delle abilità sul campo.

«Il cammino di LIUC Sport – spiega Roberto Grassi, Presidente LIUC – passa anche attraverso accordi come questo, che ci permettono di qualificare la nostra proposta attraverso collaborazioni di prestigio. LIUC è già vicina al mondo del golf, ma ora avremo la possibilità di fare molto di più: offrire un’opportunità unica per gli studenti golfisti che stanno scegliendo il loro percorso universitario».

Cultura del green per tutta la comunità

Oltre all’aspetto puramente agonistico, l’accordo prevede una forte componente di divulgazione. La Federazione presenterà le proprie attività promozionali partendo da “GOLFPOP”, un progetto che ha già riscosso successo nei primi mesi di attività e che è stato testato dagli studenti proprio nella giornata della firma con una simulazione golfistica organizzata negli spazi dell’università.

«Siamo lieti che l’accordo preveda una parte dedicata alla diffusione di una “cultura” del golf – sottolinea il Presidente Roberto Grassi – tra studenti, docenti e personale: un’occasione per tutta la comunità LIUC per scoprire questa disciplina attraverso momenti dedicati. Ci proponiamo inoltre di coinvolgere gli Alumni, declinando il golf sia come disciplina che come strumento per intraprendere relazioni professionali».

Un network sportivo in continua crescita

L’integrazione del golf nel piano di LIUC Sport rappresenta un ulteriore tassello nella strategia dell’ateneo di Castellanza per diffondere i valori della pratica sportiva come parte integrante della formazione umana e professionale. Alla sigla dell’accordo erano presenti anche il Rettore Anna Gervasoni e i Consiglieri Federali FIG Silvia Valli e Alberto Treves de Bonfili, a testimonianza dell’importanza istituzionale del progetto.

«La Federazione Italiana Golf porta sul green anche il mondo universitario – conclude il Presidente Cerchiai – offrendo la possibilità di conciliare il percorso formativo e sportivo per tutte le fasce di età il proprio bacino di utenza».