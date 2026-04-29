Al Maga-Hic premiati 87 studenti con le borse di studio del Comune di Gallarate

Un pomeriggio dedicato al merito e all’impegno, quello di mercoledì 29 aprile al Maga-Hic di Gallarate, dove l’amministrazione comunale ha consegnato le borse di studio a 87 studenti che si sono distinti per risultati scolastici ed extrascolastici.

La cerimonia si è svolta negli spazi del museo di via De Magri, scelti non solo come luogo simbolico della cultura cittadina, ma anche come ambiente sempre più frequentato dai giovani per lo studio. Un riconoscimento che guarda al presente dei ragazzi, ma anche al loro futuro.

«Spesso ce la prendiamo con i giovani che non hanno la testa sulle spalle – ha commentato il sindaco Andrea Cassani – quest’oggi abbiamo dato il giusto valore a 87 ragazzi che si sono contraddistinti a livello scolastico ed extrascolastico».

Sulla stessa linea l’assessora alla Cultura Claudia Mazzetti, che ha evidenziato il significato della scelta del luogo: «Ci teniamo a premiare le eccellenze gallaratesi, dobbiamo riconoscere l’impegno di questi ragazzi. Abbiamo voluto farlo qui all’Hic, dove la cultura è di casa, anche perché per tanti di loro è diventata un luogo di studio».

Durante la cerimonia è intervenuta anche la presidente della Commissione Cultura, Rossella Glorioso, che si è rivolta direttamente agli studenti premiati: «Tre cose che contano davvero. Sacrifici: li avete fatti. Pomeriggi sui libri, rinunce, ansie prima dei compiti. Li abbiamo visti. Sbocco: questa borsa è uno sbocco, non la fine della corsa ma una porta che si apre, un piccolo contributo per fare il prossimo passo. Per il futuro: Gallarate scommette su di voi. Come Commissione Cultura il nostro compito è darvi strumenti».