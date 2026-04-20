Amca Elevatori, doppia impresa a Roma: Varese vola in semifinale playoff
La Handicap Sport batte sia Sassari sia il Santa Lucia e si qualifica al tabellone che mette in palio un posto in Serie A. Il commosso omaggio a Momo Fiorentini
Colpo doppio della Handicap Sport Varese nella trasferta di Roma dove era in programma il girone tra le tre squadre giunte al secondo posto nei gironi della prima fase della Serie B di basket in carrozzina. La Amca Elevatori, con una dedica fortissima a Momo Fiorentini – l’atleta biancorosso scomparso da poco – batte sia il Banco Sardegna Sassari sia il Santa Lucia padrona di casa e ottiene una notevole qualificazione alle semifinali che mettono in palio la promozione in Serie A.
Varese ha prima superato la formazione sarda 70-61 in un match che si è deciso nei 5′ finali dopo un lungo testa a testa che ha premiato i ragazzi di Bottini: 24 i punti di Roncari per i biancorossi, con Silva e Pedron in doppia cifra (16 e 13) a replicare colpo su colpo ai canestri di Uras (27) e dell’ex di turno Pedretti.
Ancora più intensa la sfida decisiva con il Santa Lucia Roma, società di enorme blasone per il basket seduto italiano. La Amca ha vinto di due soli punti, 56-54, al termine di un match equilibratissimo e deciso nei secondi finali: cruciali i tiri liberi segnati da Molteni (2 punti che valgono platino) e Roncari autore dell’ultimo personale dopo quelli realizzati dal romano Cavagnini. Ancora tre i varesini in doppia cifra: Roncari 19, Geninazzi 16, Silva 15.
La bella impresa romana (nella capitale si disputeranno anche i playoff) non può che essere dedicata a Momo Fiorentini: la sua carrozzina e la sua maglia da gioco sono state portate in panchina dalla squadra varesina che ha indossato anche una sopramaglia con il suo nome indossata anche dall’ex biancorosso Pedretti. Prima di ogni partita è stato osservato un minuto di silenzio in onore di un giocatore e di una persona indimenticabile.
Amca Elevatori Handicap Sport Varese – Banco di Sardegna Sassari 70-61
(18-16, 41-38, 54-51)
Varese: Sala, Molteni, Paonessa, Geninazzi 9, Roncari 24, Karaman 9, Silva 16, Nava, Pedron 13. All. Bottini.
Sassari: Bazzoni, Canella 8, Scagnoli, Tamasauskas, Carta G. 3, Carta S. 4, Marzioli, Uras 27, Pedretti 18, Fresu 1, Asproni. All. Cherchi.
Amca Elevatori Handicap Sport Varese – Santa Lucia Roma 56-54
(16-22, 32-31, 44-41)
Varese: Sala, Molteni 2, Paonessa, Geninazzi 16, Roncari 19, Karaman 4, Silva 15, Nava, Pedron. All. Bottini.
Roma: Sanna, Tailamour, Boccacci 13, Cavagnini 12, Hendricks 6, Sherif, Mastrangelo, Ciobani, Trull 12, Beltrami 7, Tocco 4, Torquati. All. Rossetti.
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