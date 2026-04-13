Cai e volontari ripuliscono Varano Borghi dai rifiuti abbandonati

Varano Borghi è un paese più pulito anche grazie ai volontari che sabato 11 aprile si sono rimboccati le maniche per rimuovere i rifiuti abbandonati dagli incivili in diverse aree del Comune, in occasione della giornata ecologica organizzata dalla sezione locale del Club alpino italiano.

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Coordinati dalle volontarie del Cai, i cittadini armati di guanti, pinze e giubbotti catarifrangenti si sono avventurati per le vie del centro, i boschi e lungo la pista ciclopedonale del Lago di Comabbio a caccia di spazzatura per combattere tutti insieme contro il degrado.

Decine i sacchi riempiti a fine mattinata, molti di questi colmi fino all’orlo di bottiglie e lattine di birra vuote. I sacchi sono stati lasciati nei punti di raccolta previsti, il Comune è stato avvertito e provvederà a ritirarli.

«Un piccolo gesto – commentano i soci del Cai, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato alla giornata ecologica – per contribuire alla cura del nostro territorio, ma che vale tanto!».