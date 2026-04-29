Camion rimane bloccato su un tornante a Grantola
La pendenza e la curva stretta hanno messo in difficoltà il guidatore. Strada chiusa in attesa dell'autogrù dei vigili del fuoco
Camion bloccato su un tornante a Grantola: dalle ore 18:50 di oggi, mercoledì 29 aprile, i vigili del fuoco del comando di Varese sono impegnati nel Comune montano, in via Provinciale, per un mezzo pesante rimasto bloccato su una stretta curva in pendenza.
Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo in attesa dell’arrivo in posto di un’autogrù dei vigili del fuoco idonea al sollevamento del rimorchio.
Al momento la strada é interdetta al traffico.
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