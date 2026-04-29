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Camion rimane bloccato su un tornante a Grantola

La pendenza e la curva stretta hanno messo in difficoltà il guidatore. Strada chiusa in attesa dell'autogrù dei vigili del fuoco

Camion bloccato a Grantola

Camion bloccato su un tornante a Grantola: dalle ore 18:50 di oggi, mercoledì 29 aprile, i vigili del fuoco del comando di Varese sono impegnati nel Comune montano, in via Provinciale, per un mezzo pesante rimasto bloccato su una stretta curva in pendenza.

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Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo in attesa dell’arrivo in posto di un’autogrù dei vigili del fuoco idonea al sollevamento del rimorchio.

Al momento la strada é interdetta al traffico.

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Pubblicato il 29 Aprile 2026
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