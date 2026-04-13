“Canto per stonati e non”: con Varese Corsi cinque lezioni per mettersi alla prova
Dal 21 aprile un ciclo di incontri serali con la docente Cristina Barzi per lavorare sulla propria voce, acquisire sicurezza e avvicinarsi al canto in un contesto informale e aperto a tutti
Un corso pratico e giocoso per liberare la propria voce, trasformare l’insicurezza in fiducia e divertirsi con la musica. Iscrizioni aperte per la sessione di aprile.
La musica appartiene a tutti, non solo ai solisti. È con questo spirito che Varese Corsi presenta un percorso guidato dalla docente Cristina Barzi, pensato per chi desidera superare il timore del giudizio attraverso l’uso consapevole della propria voce in totale libertà.
– Canto per stonati e non! – Da martedì 21 aprile 2026, 5 lezioni il martedì dalle 20:00 alle 22:00 presso la Palestra Scuola El. San Giovanni Bosco.
Un ciclo di incontri a cadenza settimanale per esplorare le potenzialità della propria voce, imparare a gestire le emozioni e divertirsi con la musica in totale libertà.
Il corso è strutturato in modo da permettere a ciascuno di trovare il proprio ritmo, favorendo la socializzazione e il divertimento attraverso il canto corale e individuale.
Per maggiori informazioni e per riservare uno dei posti ancora liberi, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.
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