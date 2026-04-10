Emanuela Sartini è la nuova segretaria della Lega Spi Cgil di Somma Lombardo

Il Comitato Direttivo della Lega Spi-Cgil di Somma Lombardo ha eletto nella giornata di venerdì 10 aprile Emanuela Sartini come nuova segretaria.

Sartini prende il posto di Ermanno Bresciani, che ha guidato la realtà locale dei pensionati negli ultimi otto anni. Il contributo di Bresciani, spiega il direttivo, non si esaurirà tuttavia con la fine del mandato, poiché resterà comunque attivo all’interno della Lega Spi-Cgil.

La nuova segretaria approda a questo incarico dopo una carriera interamente dedicata al mondo del sociale. Nel 1985 Sartini è stata tra i fondatori di una cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo di persone fragili, ricoprendo il ruolo di presidente per trentuno anni. Successivamente, nel 1991, ha dato vita a una seconda realtà per la gestione di servizi educativi rivolti alla disabilità grave e, nel 1993, ha partecipato alla nascita del Consorzio Cooperative Sociali del Varesotto. Il suo percorso professionale si è concluso nel 2016, dopo aver diretto una residenza per anziani a Milano.

Una volta in pensione, Sartini ha iniziato a collaborare con la Lega Spi di Gallarate, occupandosi in particolare dello Sportello Sociale. Da circa un anno e mezzo è inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molina di Varese, di cui ha assunto la carica di vicepresidente da poco più di un mese.