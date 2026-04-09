I “Giardini di resistenza” di Gilles Clément nella mostra diffusa a Ispra

La rassegna che ogni anno a Ispra esplora il legame tra uomo e natura, porta sul Lago Maggiore la mostra fotografica ispirata al pensiero del celebre paesaggista francese. Un percorso diffuso su tutto il paese tra cultura e ambiente

A Ispra la primavera apre con uno sguardo sui giardini contemporanei. Dal 23 aprile al 15 maggio arriva in paese Giardini di resistenza: la mostra fotografica dedicata ai lavori di Gilles Clément, tra i più influenti paesaggisti europei, all’interno della rassegna Paesaggio in rassegna.

La mostra si articolerà lungo un percorso diffuso sul territorio di Ispra. Passeggiando tra i luoghi più suggestivi del paese affacciato sul Lago Maggiore, i visitatori potranno esplorare attraverso le immagini come il paesaggista francese è riuscito a ideare una nuova idea di giardino. (In copertina, la facciata del Musée du quai Branly progettata da Gilles Clément e Patrick Blanc)

Inaugurazione con il film su Gilles Clément

In occasione del primo giorno della mostra, sabato 23 aprile al teatro dell’oratorio di Ispra alle 17:30 ci sarà la proiezione di Gilles Clément, Il Giardino in Movimento: il film di Olivier Compte incentrato sulla figura dell’innovativo e rivoluzionario “giardiniere” che, con il suo approccio di completo rispetto nei confronti della natura, ha trasformato il modo di operare nei giardini.

Orari e modalità di visita

La mostra è visitabile dal 23 aprile al 15 maggio, con orario continuato dalle 9:00 alle 17:00. Il lunedì resta giorno di chiusura.

L’evento si inserisce nella rassegna Paesaggio in rassegna, promossa dall’Associazione culturale europea del Jrc di Ispra e dal Jrc Garden Club.