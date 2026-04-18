Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza il 28 aprile

Nuovo appuntamento in centro a Varese con il Comitato varesino per la Palestina, che ha diffuso un comunicato annunciando una nuova mobilitazione pubblica.

L’iniziativa, dal ricorrente titolo “Rompiamo il silenzio”, è in programma sabato 28 aprile in piazza Garibaldino, dalle 16.30 alle 17.30. Come nelle precedenti occasioni, il presidio prevede anche un momento simbolico: tra le 17 e le 17.15 i partecipanti sono invitati a battere su pentole e oggetti metallici, gesto già utilizzato nelle scorse settimane per richiamare l’attenzione sulla situazione nei territori palestinesi.

Nel comunicato, il Comitato sottolinea la volontà di proseguire nelle iniziative pubbliche anche a livello locale, pur riconoscendo la dimensione globale del conflitto. Viene ribadita l’importanza di mantenere attiva una mobilitazione civile e di contrastare quella che viene descritta come una percezione diffusa di impotenza.

Il testo divulgato affronta inoltre temi più ampi, collegando la situazione internazionale a questioni come le disuguaglianze e gli equilibri di potere, e richiama la necessità – secondo il Comitato – di continuare a prendere posizione e a “chiamare con il loro nome” gli eventi in corso.

L’appuntamento del 28 aprile si inserisce nel ciclo di presìdi promossi negli ultimi mesi in città con lo stesso slogan, con l’obiettivo, spiegano gli organizzatori, di informare e sensibilizzare la cittadinanza.