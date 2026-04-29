Innovazione IT, a Brunello torna l’Elmec Innovation Summit

Il 14 maggio al Campus Elmec una giornata tra workshop, esperienze tecnologiche e confronto su AI, cybersecurity e infrastrutture IT

Dopo il successo della prima edizione, torna a Brunello l’Elmec Innovation Summit, in programma giovedì 14 maggio 2026 al Campus Tecnologico di Elmec. Una giornata dedicata all’innovazione e all’evoluzione delle infrastrutture IT, rivolta a professionisti, aziende e appassionati del settore.

Al centro dell’evento i principali driver che stanno ridefinendo il mondo tecnologico: infrastrutture, cybersecurity e intelligenza artificiale. Il summit offrirà occasioni concrete di approfondimento e confronto grazie a un palinsesto articolato che prevede 20 workshop tematici, tre stream in contemporanea e 18 “tech experience”, pensate per toccare con mano soluzioni e strumenti.

Spazio quindi non solo agli interventi teorici, ma anche a momenti pratici e di networking, con sessioni interattive, dimostrazioni e incontri diretti con esperti del settore. L’obiettivo è fornire una panoramica aggiornata sulle trasformazioni in atto e sulle opportunità legate alla digitalizzazione.

Nel corso della giornata verranno inoltre presentate le evoluzioni dell’offerta Elmec in ambito intelligenza artificiale, sicurezza informatica e infrastrutture, insieme a nuovi progetti sviluppati dall’azienda di Brunello, tra cui una piattaforma di video streaming pensata per la divulgazione tecnologica.

La giornata si concluderà con un momento informale dedicato al networking tra musica, food e drink.

Il programma

09:00 – 10:00 | welcome coffee e registrazione

10:00 – 11:45 | sessioni mattina

12:00 – 13:00 | tech experience

13:00 – 14:15 | pranzo

14:30 – 16:15 | sessioni pomeriggio

16:45 – 18:00 | speed-date con esperti & handson su security e AI

18:00 – 21:00 | music, food & drink

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’Elmec Innovation Summit.