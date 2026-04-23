Involve Space vince il Premio Cambiamenti CNA: la Start-up comasca conquista Roma

“Bisogna puntare alle stelle, al massimo si casca sulla Luna” è stato il commento entusiasta di Claudio Piazzai, socio fondatore di Involve Space, che ha appena vinto la finale nazionale del Premio Cambiamenti di CNA. Involve Space, una start-up innovativa di Lipomo, in provincia di Como, ha conquistato il prestigioso riconoscimento che premia le migliori realtà emergenti italiane, confermando ancora una volta l’eccellenza del territorio lombardo.

CNA Lombardia Nord-Ovest al top

Con la vittoria di Involve Space, CNA Lombardia Nord-Ovest celebra il suo secondo successo in pochi anni: nel 2022, la start-up Suncol di Erba (Como) si era aggiudicata lo stesso premio, mentre nel 2023 Why Only White di Samarate (Varese) aveva raggiunto la finale. Questo percorso di successi sottolinea come la Lombardia stia diventando un vero e proprio hub per l’innovazione e la creatività imprenditoriale.

Involve Space: pionieri nello spazio

Involve Space, che si occupa di sviluppo e gestione di palloni stratosferici dotati di intelligenza artificiale (IA), ha vinto il premio grazie alla sua visione futuristica e innovativa. La start-up è attualmente impegnata in progetti aerospaziali in collaborazione con la NASA e con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), posizionandosi come un attore emergente nel settore aerospaziale. Recentemente, Involve Space ha ricevuto un contributo significativo di 12,5 milioni di euro dall’EIC Accelerator, nell’ambito del programma Horizon della Commissione Europea.

La competizione e il successo

Il Premio Cambiamenti, che ha visto la partecipazione di 1091 start-up provenienti da tutta Italia, ha selezionato Involve Space tra le 20 finaliste che hanno partecipato al “Pitch match” finale. In un contesto altamente competitivo, l’azienda comasca ha brillato grazie al suo approccio innovativo e al suo impegno nel promuovere l’innovazione e la sostenibilità. La giuria, presieduta da Federico Ferrazza, esperto di tecnologia e telecomunicazioni, ha apprezzato non solo la visione innovativa dell’azienda, ma anche il forte legame con il territorio e il coraggio imprenditoriale dimostrato.

Il Premio e il network di opportunità

Oltre al prestigioso riconoscimento, Involve Space entra a far parte di un esclusivo network di partner di alto profilo, tra cui Amazon, Edenred, Mazda e Philip Morris. Queste collaborazioni offriranno alla start-up nuove opportunità di crescita e sviluppo, rafforzando ulteriormente la sua posizione nel panorama internazionale.

Le Parole degli Imprenditori

«Siamo contentissimi – commenta Claudio Piazzai – e vogliamo ispirare quanti più giovani possibile, lanciando il messaggio che siamo italiani e non dobbiamo avere paura di essere ambiziosi. Puntare in alto fa parte della nostra natura e oggi vediamo che i sogni possono diventare realtà».

Anche il Presidente di CNA Lombardia Nord-Ovest, Pasquale Diodato, non nasconde la sua soddisfazione per il successo di Involve Space: «Questa è la riprova delle immense risorse che nascono e vivono nel nostro territorio. La qualità e il potenziale delle imprese lombarde è davvero straordinario, e siamo molto orgogliosi di questa vittoria».

Davide Pusterla, Presidente dell’Area Como di CNA e sostenitore di Involve Space sin dall’inizio, aggiunge: «Ho conosciuto Involve Space quando erano solo una start-up emergente. Vederli oggi vincere il Premio Cambiamenti è una grande soddisfazione personale e professionale, che arricchisce il mio percorso all’interno di CNA».