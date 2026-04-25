La Pro Patria si congeda con una sconfitta, il Renate vince 2-1 e chiude al terzo posto

La Pro Patria saluta i professionisti con una sconfitta, maturata a Meda contro il Renate. La partita inizia con ritmi elevati, con occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccare la gara è Tunjov, che sfrutta un varco creato da Mastroianni e Citterio e successivamente batte Nobili. La reazione dei padroni di casa è immediata, perché Vesentini trova il pareggio con una splendida conclusione a giro.

La squadra di mister Luciano Foschi aumenta la pressione con il passare dei minuti per provare a vincere e riesce a completare la rimonta nel finale grazie a un colpo da biliardo di Delcarro, che non lascia scampo a Sala, autore di più interventi decisivi che avevano negato il vantaggio ai brianzoli. Il Renate si era visto annullare anche due reti e aveva fallito un rigore con Calì.

Anche la squadra di mister Bolzoni ha avuto le sue occasioni per segnare il secondo gol: clamorosa la palla-gol capitata sui piedi di Frosali nella ripresa.

La squadra di Busto Arsizio chiude la stagione con la ventitreesima sconfitta e con 23 punti, al penultimo posto, alle spalle della Virtus Verona, ferma a 25 punti, dopo la sconfitta 4-1 dal Lumezzane e davanti alla Triestina, ultima con 12 punti.

Il Renate, invece, grazie al successo e ai contemporanei passi falsi di Lecco, sconfitto dalla Pergolettese per 3-0, e Trento, 0-0 contro la Dolomiti Bellunesi, chiude addirittura al terzo posto, che consente ai nerazzurri di accedere direttamente alla fase nazionale dei playoff.

Fischio d’inizio

La Pro Patria si schiera con il consueto 4-3-3, con Sala tra i pali. In difesa confermati Mora, Sassaro e Motolese, con Felicioli che torna a sinistra al posto di Travaglini. A centrocampo Tunjov, Ferri e Frosali. In avanti spazio all’inedito tridente Orfei–Mastroianni–Citterio.

Il Renate risponde con il 3-5-2, con Nobili in porta, davanti a lui De Zen, Ori e Spedalieri. A centrocampo Delcarro, Calì, Vassallo, Bonetti e Vesentini, mentre in attacco la coppia Anelli–Karlsson.

Primo tempo

Il primo squillo è di Mastroianni, che calcia da posizione defilata e impegna Nobili. Al 14’ ci prova Anelli con un tiro terminato a lato. Successivamente Orfei si divora il vantaggio con un’azione personale conclusa con un diagonale di poco fuori. Al 24’ ci prova Karlsson con un tiro da dentro l’area, respinto da Sala. Tra il 31’ e il 32’ arrivano i gol: prima segna Tunjov, che si ritrova a tu per tu con Nobili e firma l’1-0 per la Pro; poi Vesentini, con un bellissimo tiro a giro di destro, ristabilisce subito la parità (1-1). Nel finale i padroni di casa sfiorano la rete prima con un colpo di testa di Delcarro e poi con Karlsson, anticipato da Motolese sul più bello. Il primo tempo si chiude dopo due minuti di recupero sull’1-1.

Secondo tempo

Nella ripresa parte forte il Renate, con un colpo di testa di Delcarro che impegna Sala. Successivamente è Anelli a provarci con un sinistro debole. La squadra di Foschi sfiora il sorpasso con un bel sinistro di Karlsson, che costringe Sala al miracolo. Al quarto d’ora occasione sulla testa di Ori, che per pochi centimetri non trova lo specchio. Al 22’ Anelli sfrutta male un’azione pericolosa nata da un errore di Frosali, protagonista anche più tardi: prima fallisce il possibile 2-1 a tu per tu con Nobili, poi causa un rigore per un fallo di mano. Dagli undici metri si presenta Calì, che calcia alle stelle. Il vantaggio dei padroni di casa arriva a 3 minuti dalla fine con un altro colpo da biliardo di Delcarro, che manda il pallone nell’angolino. Nel finale Nobili para su Desogus ed evita il pareggio. Dopo 6 minuti di recupero, termina la gara: il Renate batte la Pro Patria per 2-1.

CLASSIFICA DEFINITIVA – GIRONE A SERIE C

Vicenza 89, Union Brescia 69, RENATE e Lecco 64, Trento 63, Cittadella 59, Lumezzane 56, Alcione 55, Arzignano 53, Giana Erminio 52, Albinoleffe 50, Inter U23 48, Novara 47, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Pergolettese 41, Dolomiti Bellunesi 40, Virtus Veroona 25, PRO PATRIA 23, Triestina (-24) 12

RENATE-PRO PATRIA 2-1 (1-1) Reti: 31′ Tunjov (PPA), 32′ Vesentini (REN), 42′ st Delcarro (REN) Renate (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Ori, De Zen; Delcarro, Calì, Vassallo (22′ st Ekuban), Bonetti (1′ st Ruiz Giraldo), Vesentini (39′ st Nene); Anelli (44′ st Mastromonaco), Karlsson. A disposizione: Bartoccioni, Gardoni, Rossi, Muhameti, Esposito, Ziu, Riviera, De Leo, Fall. Allenatore: Foschi. Pro Patria (4-3-3): Sala; Mora (37′ st Reggiori), Sassaro, Motolese, Felicioli; Tunjov (14′ st Desogus), Ferri, Frosali (37′ st Ricordi); Orfei (28′ st Di Munno), Mastroianni (28′ st Udoh), Citterio. A disposizione: Zamarian, Schiavone, Renelus, Travaglini, Masi, Giudici, Schirò. Allenatore: Bolzoni.

Ammoniti: Calì (REN), Frosali (PPA), Tunjov (PPA), Delcarro (REN)