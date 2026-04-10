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L’ultimo weekend mite prima del ritorno delle piogge

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano un fine settimana all'insegna della mitezza primaverile, con temperature che si manterranno sopra le medie stagionali almeno fino a domenica. Poi, a partire da lunedì, è atteso un cambiamento con il ritorno delle precipitazioni

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Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano un fine settimana all’insegna della mitezza primaverile, con temperature che si manterranno sopra le medie stagionali almeno fino a domenica. Poi, a partire da lunedì, è atteso un cambiamento con il ritorno delle precipitazioni.

Venerdì 10 aprile si presenterà in parte soleggiato, con velature dovute al passaggio di nubi medio-alte che tenderanno a farsi più estese nel pomeriggio. Resterà comunque asciutto, con temperature massime tra 21 e 23 gradi e minime comprese tra 8 e 10 gradi. Lo zero termico si attesterà a 3000 metri. Il vento soffierà moderato da nord-ovest in quota, mentre al suolo sarà debole e variabile, con qualche rinforzo da nord sui rilievi prealpini. La concentrazione di inquinanti risulterà bassa grazie a un rimescolamento dell’aria debole-moderato.

Sabato 11 il tempo migliorerà ulteriormente: cielo soleggiato con qualche passaggio nuvoloso limitato alle ore mattutine e alla sera. Temperature stazionarie rispetto a venerdì, sempre tra 21 e 23 gradi per le massime e tra 9 e 13 per le minime. Il clima si confermerà mite e primaverile anche in montagna, con zero termico a 3200 metri. Vento debole-moderato da ovest-nord-ovest in quota, debole variabile o brezze al suolo.

Domenica 12 si apriranno le prime crepe in questo quadro favorevole: sulla Lombardia orientale il sole continuerà a prevalere, mentre sul Piemonte e sulla parte occidentale della regione il cielo diventerà via via più nuvoloso, con prime piogge in arrivo in serata e durante la notte. Le temperature massime scenderanno leggermente, portandosi tra 19 e 22 gradi, mentre le minime saliranno attestandosi tra 12 e 15 gradi. Zero termico a 2900 metri. Il vento si orienterà da sud in quota, da sud-est sulle Prealpi e moderato da est in pianura padana.

La tendenza per la settimana successiva segna un deciso cambiamento: lunedì 13 aprile il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse più frequenti su rilievi e fascia pedemontana. Le temperature massime caleranno tra 15 e 18 gradi, con neve oltre i 2000 metri. Martedì 14 tempo nuvoloso o variabile con piogge intermittenti.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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