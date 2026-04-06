Pro Patria – Triestina, la partita in diretta
I tigrotti sono impegnati al "Carlo Speroni" contro gli alabardati. Calcio d'inizio alle 14.30 di lunedì 6 aprile: segui e commenta con noi il match in #direttavn
Dopo la sconfitta per 2-1 rimediata al “Voltini” di Crema contro la Pergolettese, la Pro Patria affronta la Triestina per provare ad evitare la retrocessione matematica. Seguite l’andamento dell’incontro in diretta con il liveblog di VareseNews che prevede aggiornamenti minuto dopo minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner ↓.In alternativa, per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI).
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