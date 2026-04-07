“Riscriviamo la spesa”: alle Coop di Varese e Busto due laboratori per bambini

Due laboratori a Varese e Busto Arsizio con il progetto “Riscriviamo la spesa”, che coinvolgerà bambine e bambini tra i 3 e gli 8 anni e i loro genitori in un percorso esplorativo e innovativo voluto da Coop Lombardia e curato da Alchemilla Impresa Sociale.

Due appuntamenti speciali, tra gioco, creatività e ascolto. Per scoprire come bambini e bambine vivono l’esperienza della spesa e come trasformarla in un momento più piacevole per tutta la famiglia. Guida d’eccezione l’orso Artoo, personaggio che accompagna i più piccoli in un’esplorazione fatta di gioco, immaginazione e racconto.

Il progetto, e i primi due laboratori a Varese e Busto Arsizio, nascono con un obiettivo preciso: ascoltare il punto di vista dei bambini sulla spesa, per comprenderne emozioni, aspettative e ricordi, e raccogliere spunti indispensabili a ripensare questa esperienza quotidiana in chiave condivisa in famiglia e nella comunità.

“Riscriviamo la spesa” si sviluppa all’inizio attraverso momenti diversi ma complementari: un laboratorio creativo e un percorso di gioco all’interno del supermercato, pensati per coinvolgere attivamente sia i bambini sia i genitori. Seguirà l’analisi delle suggestioni raccolte da Alchemilla e la restituzione alle famiglie e alla comunità, in un percorso di ricerca che durerà un anno.

Gli appuntamenti a Varese

• Sabato 11 aprile alle ore 15.00 presso la Coop di Varese (via Daverio 44), si terrà un percorso di gioco tra le corsie del supermercato, in cui bambini e genitori esploreranno insieme lo spazio con uno sguardo nuovo, attraverso piccole attività e stimoli creativi.

• Sabato 18 aprile alle ore 10.00

presso la Cooperativa Totem (via Paolo Vergani 1), si svolgerà un laboratorio creativo dedicato ai bambini, in cui, attraverso gioco, narrazione e attività artistiche, potranno raccontare la propria esperienza della spesa.

L’appuntamento a Busto Arsizio

Sabato 18 aprile alle ore 15.00 presso la Coop di Busto Arsizio (viale Duca d’Aosta 5), è in programma un percorso di gioco nel supermercato, durante il quale i bambini, insieme ai genitori, aiuteranno Artoo a capire cosa succede davvero quando si fa la spesa: cosa li incuriosisce, cosa li diverte e cosa ricordano.

Durante le attività, i bambini saranno protagonisti di un’esperienza ludica e partecipativa che porterà alla creazione di una mappa della spesa, costruita a partire dai loro racconti, dalle emozioni e dalle osservazioni raccolte.

Elemento centrale di “Riscriviamo la spesa” è proprio il coinvolgimento delle famiglie: mentre i bambini giocano ed esplorano, anche i genitori hanno l’occasione di osservare, ascoltare e riflettere su come i figli vivono questo momento quotidiano.

Come partecipare

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e si concluderanno con una merenda per i bambini.

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare è necessario iscriversi online:

• per Varese qui

(iscrizioni aperte fino all’8 aprile)

• per Busto Arsizio qui

(iscrizioni aperte fino al 15 aprile)

I posti sono limitati.