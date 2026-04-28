Sei giovani della Canottieri Varese rappresenteranno la Lombardia al meeting di Corgeno

I risultati ottenuti tra le acque di casa e quelle di Corgeno portano sei atleti della Canottieri Varese a vestire i colori della Lombardia. La delegazione varesina è stata selezionata per rappresentare la regione al Meeting Nazionale in programma il 2 e 3 maggio, dopo il percorso nelle gare regionali che ha evidenziato la crescita dei profili più competitivi della società.

La squadra maschile vede protagonisti Alessandro Bruno e Martino Scalfone, distintisi nel doppio Cadetti, insieme ad Andrea Tenconi, reduce da ottimi piazzamenti nel singolo 7,20 Cadetti, e all’allievo C Giorgio Capria, segnalato in costante crescita nel singolo. Per il settore femminile sono state convocate Sofia ed Emma Fidanza, protagoniste nelle specialità del due senza e del doppio tra le Cadette.

«Faccio la seconda media ad Albizzate e finora sono stato convocato a tutte le selezioni regionali. Questa convocazione mi dà molti stimoli, soprattutto per impegnarmi sempre di più negli allenamenti e inseguire il mio sogno di indossare il body azzurro e gareggiare con la nazionale. Il mio obiettivo è arrivare ai massimi livelli, magari partecipare un giorno alla Coppa del Mondo o alle Olimpiadi. Mi piacerebbe trasformare questa passione nel mio futuro e rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali» dichiara Andrea Tenconi.