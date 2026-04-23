Il canottaggio giovanile e nazionale torna sulle acque di Corgeno a Vergiate

Il Lago di Comabbio riprende il suo ruolo centrale nel panorama remiero con il nuovo programma di manifestazioni curato dalla Canottieri Corgeno. Il calendario sportivo si apre a Vergiate domenica 26 aprile, quando le acque del bacino ospiteranno la seconda Regata Regionale FIC, valida per la Coppa nazionale D’Aloja.

Il mese di maggio sposta l’attenzione sul mondo della scuola. Giovedì 7 maggio sono infatti previsti i Campionati studenteschi, con la disputa della Finale Regionale. Si tratta di una giornata dedicata alla promozione dello sport tra i ragazzi, che vedrà istituti provenienti da tutto il territorio contendersi il titolo sulle distanze canoniche prima delle fasi nazionali.

La programmazione prosegue nel mese di giugno con un evento dedicato alla tradizione del canottaggio a sedile fisso. Domenica 14 giugno la società di Via Vigna organizza una Gara Nazionale FICSF. Gli atleti della Federazione Italiana Canottaggio sedile Fisso torneranno poi protagonisti a chiusura della stagione estiva. Sabato 5 e domenica 6 settembre sono infatti in programma i Campionati Italiani Assoluti FICSF, l’evento più atteso dell’anno per la specialità che assegnerà i titoli nazionali sulla distanza.

Tutte le giornate di gara seguiranno un orario fisso, con l’inizio delle competizioni fissato alle 9 e il termine previsto alle 18. Per l’intera durata delle manifestazioni, all’interno della sede della Canottieri Corgeno in Via Vigna, sarà attivo lo stand gastronomico a disposizione di atleti, accompagnatori e pubblico.