Sicurezza in acqua, a Varese una giornata di prevenzione

Prosegue il ciclo di incontri in avvicinamento a EcoRun Varese 2026. Venerdì 10 aprile, a partire dalle 8:30, l’Aula Magna “Angelo Mentasti” dell’ISIS Newton ospiterà il quinto appuntamento, dedicato alla sicurezza nei laghi e nei fiumi e alla prevenzione del rischio di annegamento.

L’iniziativa è promossa da EcoRun Varese, La Varese Nascosta, Centro Storico Italiano e ISIS Newton Varese ed è aperta al pubblico. In apertura sono previsti i saluti istituzionali del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, del comandante dei Vigili del Fuoco Ciro Bolognese, del dirigente scolastico Daniele Marzagalli e del presidente di EcoRun Varese Giuseppe Micalizzi.

Seguiranno gli interventi del professor Pietro Pitruzzello dell’Università dell’Insubria, che affronterà il tema dell’anatomia e della fisiologia dell’annegamento e dei rappresentanti dell’AAT Varese – Laura Donatello, Alessia Santinon, Giovanni Tonetti e Michele Carcano – che illustreranno le attività di prevenzione e le manovre salvavita.

Sono previsti anche i contributi del tenente colonnello Paolo Zottola e del capitano Alessandro Chierighini della Guardia di Finanza sulla sicurezza nelle acque interne, del sottotenente di vascello Marco Magliocco della Guardia Costiera sul ruolo delle Capitanerie di Porto e dell’ingegner Santo Vazzano e Matteo Rimoldi dei Vigili del Fuoco sul contrasto al rischio acquatico.

Chiuderà la prima parte dell’incontro l’intervento del professor Natalino Carelli (ISIS Newton) con una testimonianza nel ricordo di Amine.

L’incontro sarà replicato in un secondo slot, dalle 11 alle 13, con esposizioni e dimostrazioni pratiche nel cortile interno dell’istituto. Saranno presenti mezzi navali e di soccorso di Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e AAT 118 Varese.

L’appuntamento rientra nel percorso di sensibilizzazione e formazione promosso da EcoRun Varese, rivolto agli studenti e alla cittadinanza.