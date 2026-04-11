Torna il “Galà del Sorriso”: magia e solidarietà al Teatro di Varese

Torna il “Galà del Sorriso”, spettacolo di magia organizzato da Il Ponte del Sorriso, durante il quale illusionisti e maghi di fama internazionale danno vita a incredibili esibizioni per condurre il pubblico in un mondo ai confini della realtà, dove anche l’impossibile diventa possibile.

Magia ed illusionismo di altissimo livello con un cast d’eccezione, grazie alla direzione artistica di Walter Maffei, che vanta oltre trent’anni di esperienza sia in Italia che all’estero, nel campo della magia: “Nelle mie performance il fine è quello di creare un forte impatto visivo ed emotivo, in cui illusionismo, destrezza e manipolazioni a distanza ravvicinata col pubblico si fondono per dar vita ad uno show modernissimo, pedagogico e spettacolare”.

Uno spettacolo da non perdere, presentato da Thomas incontri, adatto ad adulti e bambini, ma anche di solidarietà. L’obiettivo è realizzare nelle sale travaglio all’Ospedale Del Ponte un ambiente accogliente e colorato per un parto sempre più dolce che favorisca fin da subito l’allattamento e la relazione mamma bambino che si vedono per la prima volta coinvolgendo anche il papà.

L’appuntamento è per giovedì 30 aprile alle ore 21.00 al Teatro di Varese in piazza Repubblica.

L’ingresso è con biglietto della lotteria di 15 euro, in vendita presso Sport Lab in Via Aldo Mazza 12, Gavirate 348783989, Store Re Regalo – Piano 0 – Le Corti, Varese, direttamente a teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 19.00.

Oppure è possibile prenotare i biglietti chiamando Il Ponte del Sorriso al numero 0332-286946.

Per maggiori informazioni collegarsi a questo link oppure chiamare il numero 0332-286946.