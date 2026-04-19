Torna il Trofeo Memorial Luigi Orrigoni: in Valbossa anche una squadra dalla Danimarca

Dal 1° al 3 maggio torna in Valbossa il Trofeo Memorial Luigi Orrigoni, alla sua dodicesima edizione.

Il torneo, dedicato al fondatore della catena di supermercati Tigros e mecenate del territorio, è stato presentato sabato mattina in conferenza stampa presso SmarttValley alla presenza dei sindaci di Daverio, Azzate, Casale Litta e Mornago e dei rappresentanti della famiglia Orrigoni.

Sedici squadre nella categoria esordienti si sfideranno nelle palestre dei quattro comuni organizzatori, che da anni fanno rete per ospitare un evento cresciuto ben oltre i confini locali. Accanto alle academy del territorio e alle formazioni provenienti da altre province lombarde, quest’anno parteciperanno squadre da Genova e una dalla Danimarca: una presenza internazionale che conferma il richiamo sempre più ampio di un torneo nato per onorare la memoria di un imprenditore profondamente legato alla sua terra.

La conferenza stampa si è tenuta negli spazi di SmarttValley, realtà radicata nella Valbossa che ha ospitato la presentazione come punto di incontro tra sport, comunità e territorio.