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Varese, servizi parascolastici al via: iscrizioni aperte dal 13 aprile

Pre, doposcuola e mensa: le domande per l'anno 2026/2027 si presentano online fino al 18 maggio. L'assessora Dimaggio: «Sostegno concreto ai tempi delle famiglie»

mensa bambini apertura

Famiglie varesine al computer: da lunedì 13 aprile si aprono ufficialmente le iscrizioni ai servizi parascolastici comunali per l’anno scolastico 2026/2027. Il pacchetto di prestazioni, essenziale per conciliare i tempi vita-lavoro, comprende il pre scuola, il doposcuola e il servizio di refezione (sia giornaliera che curriculare).

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica entro e non oltre il 18 maggio 2026.

Iscrizione obbligatoria per tutti

L’amministrazione comunale ricorda un dettaglio fondamentale: l’iscrizione deve essere presentata ogni anno per tutti gli utenti. Anche chi sta già usufruendo dei servizi in questo anno scolastico o chi necessita della sola refezione curriculare (quella prevista per i giorni di rientro scolastico) è tenuto a compilare il nuovo modulo online.

Per accedere al portale dedicato (https://varese.ecivis.it/ECivisWEB/) è necessario essere in possesso dell’identità digitale SPID o della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Il commento dell’assessora

«I servizi parascolastici coinvolgono ogni anno migliaia di bambini e bambine — spiega l’assessora ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio — Sono prestazioni essenziali che il Comune mette a disposizione per rispondere alle esigenze delle famiglie. Investiamo molto ogni anno per potenziare sia l’offerta educativa sia la flessibilità dei tempi, garantendo un supporto reale alla quotidianità dei genitori».

Info e assistenza

Tutte le informazioni dettagliate sui servizi e le istruzioni tecniche per la compilazione dei moduli sono disponibili sul sito istituzionale varese.ecivis.it.

Per chiarimenti specifici, gli uffici comunali hanno attivato due canali di assistenza via email:

rette.educativi@comune.varese.it: per quesiti riguardanti Pre, Doposcuola e Refezione Giornaliera.

scuolevarese1@dussmann.it: per ogni informazione tecnica relativa al servizio mensa.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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