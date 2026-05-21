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Tempo libero

A Laveno Mombello riaprono le aule studio e torna l’accesso diretto agli scaffali della biblioteca

Realizzate tre nuove sale dedicate allo studio e alla lettura, una delle quali sarà aperta tutti i giorni con accesso libero dalle 8 alle 20

laveno mombello biblioteca

La Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” di Villa Frua torna alla piena operatività. Da oggi, giovedì 21 maggio, gli utenti potranno nuovamente accedere liberamente agli scaffali e utilizzare le aule studio, dopo il completamento degli interventi di messa a norma e sicurezza dell’edificio.

Dopo due anni di limitazioni dovute ai lavori antincendio, torna quindi il servizio di “scaffale aperto”, che permetterà ai lettori di muoversi autonomamente tra i corridoi della biblioteca, sfogliare i volumi e scegliere direttamente i libri da prendere in prestito.

Nuove sale studio a Villa Frua

Con la riqualificazione degli spazi sono state realizzate anche tre nuove sale dedicate allo studio e alla lettura, arredate con postazioni più moderne e funzionali per offrire ambienti più accoglienti e confortevoli.

Due delle nuove sale saranno accessibili durante i normali orari di apertura della biblioteca, mentre una terza sala, richiesta dal Consiglio Comunale dei Giovani e affacciata sulla nuova piazza di Villa Frua, sarà aperta liberamente tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nella stessa area è prevista anche l’apertura di un servizio bar.

Resteranno inoltre attivi gli spazi della sede di Piazza Italia, che continuerà a operare regolarmente.

Gli orari della biblioteca

La biblioteca sarà aperta:

  • lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30
  • martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca negli orari di apertura.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026
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