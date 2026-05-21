A Laveno Mombello riaprono le aule studio e torna l’accesso diretto agli scaffali della biblioteca

La Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi” di Villa Frua torna alla piena operatività. Da oggi, giovedì 21 maggio, gli utenti potranno nuovamente accedere liberamente agli scaffali e utilizzare le aule studio, dopo il completamento degli interventi di messa a norma e sicurezza dell’edificio.

Dopo due anni di limitazioni dovute ai lavori antincendio, torna quindi il servizio di “scaffale aperto”, che permetterà ai lettori di muoversi autonomamente tra i corridoi della biblioteca, sfogliare i volumi e scegliere direttamente i libri da prendere in prestito.

Nuove sale studio a Villa Frua

Con la riqualificazione degli spazi sono state realizzate anche tre nuove sale dedicate allo studio e alla lettura, arredate con postazioni più moderne e funzionali per offrire ambienti più accoglienti e confortevoli.

Due delle nuove sale saranno accessibili durante i normali orari di apertura della biblioteca, mentre una terza sala, richiesta dal Consiglio Comunale dei Giovani e affacciata sulla nuova piazza di Villa Frua, sarà aperta liberamente tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nella stessa area è prevista anche l’apertura di un servizio bar.

Resteranno inoltre attivi gli spazi della sede di Piazza Italia, che continuerà a operare regolarmente.

Gli orari della biblioteca

La biblioteca sarà aperta:

lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca negli orari di apertura.