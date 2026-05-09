A Viggiù un workshop di antropologia al Cimitero Vecchio: “Ricostruire uno scheletro come veri scienziati”

Mettersi nei panni di un antropologo e imparare, passo dopo passo, come si ricostruisce il profilo biologico di un individuo partendo da uno scheletro. È l’esperienza proposta dal “Workshop di antropologia” in programma domenica 10 maggio 2026 a Viggiù.

L’iniziativa si svolgerà presso il Cimitero Vecchio di viale Varese 1 e offrirà ai partecipanti un’attività pratica e immersiva dedicata all’antropologia biologica e archeologica. In caso di maltempo il laboratorio verrà trasferito a Villa Borromeo, in via Roma 49.

Durante il workshop i partecipanti potranno cimentarsi nella ricomposizione di uno scheletro e approfondire le tecniche utilizzate dagli specialisti per ricostruire il profilo biologico di una persona, attraverso un percorso divulgativo pensato per essere accessibile ma al tempo stesso coinvolgente.

L’attività sarà suddivisa in due turni: il primo dalle 14 alle 15, il secondo dalle 15 alle 16.

Per partecipare è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail info@bioarcheo.it.

L’evento è promosso con la collaborazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, dell’associazione Amici dei Musei Civici Viggiutesi “Enrico Butti”, del Comune di Viggiù e di Bioarcheo, con il sostegno di Fondazione Cariplo.