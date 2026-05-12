Ad Albizzate torna il burraco solidale di “Camminiamo Insieme”
Sabato 16 maggio la Sala Piotti ospiterà la terza edizione. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a una struttura sanitaria del territorio per sostenere progetti di cura e assistenza
Torna ad Albizzate il torneo di burraco solidale organizzato dal Comitato “Camminiamo Insieme”. L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 20.30 alla Sala Piotti con la terza edizione de “La regina di cuori si veste di verde per Camminiamo Insieme”, iniziativa benefica dedicata al sostegno delle strutture sanitarie del territorio.
Una serata tra gioco e solidarietà
L’evento si svolgerà negli spazi della Sala Piotti in piazza IV Novembre e sarà preceduto, alle 19.30, da un apericena offerto a tutti i partecipanti. Gli organizzatori stanno lavorando per replicare il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto una grande partecipazione di appassionati e sostenitori dell’associazione.
Premi e iscrizioni aperte
Sono previsti premi per le prime tre coppie classificate e un omaggio per tutti gli iscritti. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate contattando Luisella al numero 348 6741083.
Il ricavato destinato alla sanità del territorio
Come nelle passate edizioni, il ricavato della serata sarà devoluto a una struttura sanitaria del territorio. L’obiettivo del Comitato Camminiamo Insieme è sostenere concretamente realtà impegnate nella cura e nell’assistenza, contribuendo a offrire strumenti e opportunità a favore delle persone malate e delle loro famiglie.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
mtn su Zanzi critica le scelte dell'amministrazione per il parco di Biumo: “Non è riqualificazione, è distruzione”
Felice su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Felice su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
GrandeFratello su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
lenny54 su Nuovo livello del Lago Maggiore, protestano albergatori e gestori di spiagge
Guido30 su La bici vale miliardi: sei percorsi ciclabili attraversano la provincia di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.