Ad Albizzate torna il burraco solidale di “Camminiamo Insieme”

Torna ad Albizzate il torneo di burraco solidale organizzato dal Comitato “Camminiamo Insieme”. L’appuntamento è per sabato 16 maggio alle 20.30 alla Sala Piotti con la terza edizione de “La regina di cuori si veste di verde per Camminiamo Insieme”, iniziativa benefica dedicata al sostegno delle strutture sanitarie del territorio.

Una serata tra gioco e solidarietà

L’evento si svolgerà negli spazi della Sala Piotti in piazza IV Novembre e sarà preceduto, alle 19.30, da un apericena offerto a tutti i partecipanti. Gli organizzatori stanno lavorando per replicare il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto una grande partecipazione di appassionati e sostenitori dell’associazione.

Premi e iscrizioni aperte

Sono previsti premi per le prime tre coppie classificate e un omaggio per tutti gli iscritti. Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate contattando Luisella al numero 348 6741083.

Il ricavato destinato alla sanità del territorio

Come nelle passate edizioni, il ricavato della serata sarà devoluto a una struttura sanitaria del territorio. L’obiettivo del Comitato Camminiamo Insieme è sostenere concretamente realtà impegnate nella cura e nell’assistenza, contribuendo a offrire strumenti e opportunità a favore delle persone malate e delle loro famiglie.