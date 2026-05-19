Arte e territorio: le classi dell’ITET Varese alla scoperta del “Bianco Lombardo”

Gli studenti delle classi 4AT e 3QT dell’ITET Varese Daverio-Casula-Nervi si sono recati a Villa Borghi a Biandronno per visitare la mostra “Bianco Lombardo” del Maestro Antonio Pedretti.

Gli studenti erano accompagnati dai docenti e dal Dirigente Scolastico Daniele Marzagalli. La visita si è svolta in un clima di grande interesse e partecipazione ed è stata arricchita da una visita guidata particolarmente apprezzata dai ragazzi, che hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino il percorso artistico del Maestro e il significato delle opere esposte.

Antonio Pedretti è uno dei più noti pittori contemporanei legati al territorio lombardo. Nelle sue opere il paesaggio diventa protagonista attraverso atmosfere suggestive, luci soffuse e richiami alla natura dei laghi e delle pianure della Lombardia.

Il ciclo “Bianco Lombardo” rappresenta una delle raccolte più conosciute dell’artista: una serie di opere dedicate ai paesaggi lombardi, interpretati attraverso tonalità chiare e ambientazioni sospese tra nebbia, neve e riflessi d’acqua. Le tele trasmettono sensazioni di silenzio, calma e profondo legame con il territorio.

L’esperienza ha rappresentato per gli studenti un’importante occasione di crescita culturale e di avvicinamento all’arte contemporanea, permettendo loro di vivere direttamente il contatto con opere di grande valore artistico e umano.