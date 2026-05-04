Campo Estivo Gioca Bimbo Gallarate. Per bambini da 12 mesi a 6 anni
Gioca Bimbo con il suo centro per l’Infanzia e la Famiglia è la scelta ideale per portare i propri figli a trascorrere un tempo di cura e di divertimento mentre mamma e papà lavorano anche nei mesi estivi
Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il centro Gioca Bimbo di via Tiro a Segno 5 a Gallarate, con il suo splendido giardino, offre il
Campo estivo Gioca Bimbo
per bambini e bambine dai 12 mesi (che abbiano già frequentato un asilo nido) ai 6 anni (ultimo anno della Scuola dell’Infanzia).
Gioca Bimbo con il suo centro per l’Infanzia e la Famiglia è la scelta ideale per portare i propri figli a trascorrere un tempo di cura e di divertimento mentre mamma e papà lavorano anche nei mesi estivi.
Il campo estivo Gioca Bimbo sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 17.00 (per chi sceglie la frequenza giornaliera).
Per chi non volesse una frequenza giornaliera, è possibile scegliere tra diverse uscite intermedie:
- Fascia mattino con uscita alle ore 13
- Fascia pomeriggio 1, con uscita tra le 15.15 e le 15.30
- Fascia pomeriggio 2, con uscita tra le 16.45 e le 17, orario di chiusura del servizio
Nel mese di luglio è previsto il servizio pomeriggio post con uscita tra le 17 e le 18.30.
I bambini e le bambine sono seguiti in piccolo gruppo (laddove possibile saranno organizzati gruppi omogenei per età nido/infanzia seguendo i loro bisogni) da personale educativo specializzato si proporranno attività creative diverse settimanalmente così da sperimentare molteplici esperienze ludiche con proposte manipolative, motorie, musicali, creative in un ambiente sicuro, naturale e all’aria aperta. I bambini della scuola dell’infanzia sperimenteranno giochi di gruppo e cooperativi legati ciascuno ai propri interessi e inclinazioni.
Ogni settimana ci sarà una programmazione diversa, che verrà comunicata alla famiglia (attraverso gruppo wathapp) per mantenere attivo l’interesse dei partecipanti e coinvolgere tutti nell’esperienza estiva ludica).
Programma delle attività settimanali
Lunedì
- Attività ludiche linguistiche (Progetto nati per Leggere)
- Attività nel gruppo di appartenenza
- Manipolazione e Creatività del riuso
- Giochi all’aperto
Martedì
- Attività creative e laboratoriali
- Attività nel gruppo di appartenenza
- Giochi destrutturati
- Giochi all’aperto
Mercoledì
- Attività musicali
- Attività nel gruppo di appartenenza
- Giochi d’acqua
- Giochi all’aperto
Giovedì
- Giochi cooperativi e di movimento
- Attività nel gruppo di appartenenza
- Pittura/creatività
- Giochi all’aperto
Venerdì
- Attività linguistiche (inglese)
- Attività nel gruppo di appartenenza
- Giochi di Teatralità e drammatizzazione
- Giochi all’aperto
Non mancheranno durante tutta l’estate attività e giochi con l’acqua per le giornate più calde e momenti di relax come letture animate sotto i nostri amici alberi.
Esempio di giornata tipo
- Accoglienza dalle 7.45 alle 9.00
- 9.00 – 9.30 spuntino (fornito dal centro estivo)
- 9.45 – 11.30 attività e gioco con programmazione settimanale
- 11.45 – 12.00 pranzo (fornito dal centro estivo)
- 13:00 uscita part time attività e giochi cooperativi (per chi non riposa)
- 15 – 15.30 uscita pomeriggio 1
- 00 – 16.15 uscita pomeriggio 2 con merenda ( fornito dal servizio)
- 45 – 17.00 uscita pomeriggio 3
- * 17.00-18.30 POMERIGGIO POST* solo nel mese di LUGLIO
La giornata includerà lo spuntino di metà mattina, il pranzo e l’acqua, il tutto fornito dal catering sterno che collabora con la struttura, che saranno inclusi nelle quote. Si terrà conto di eventuali allergie o diete che dovranno essere documentate al momento dell’iscrizione.
L’approccio dell’outdoor e della natura ci accompagnerà verso un’estate emozionante e piena di attività esplorative che anche un giardino in città può offrire!
Molteplici saranno le attività proposte; si prediligeranno materiale destrutturato, ci saranno momenti di giochi cooperativi, letture in relax e attività di giochi con l’acqua.
In caso di brutto tempo o troppo caldo si dispone di ampi spazi strutturati e organizzati per attività e giochi al coperto.
Sarà garantito un riposo pomeridiano per tutti coloro che lo necessitano.
Iscrizioni e adesioni
Dal 25 maggio sarà possibile iscriversi, prendendo informazioni via mail all’indirizzo g.bimboestate@libero.it oppure contattando la referente del servizio.
Il pagamento del periodo scelto sarà anticipato e compreso di quota di iscrizione/assicurazione, in quanto i posto sono limitati. Il centro estivo può accogliere fino a 30 bambini.
In caso di assenza non ci saranno rimborsi.
Non garantiamo la possibilità di aggiungere o modificare sotto data giorni o settimane.
Per prendere appuntamento o per ricevere maggiori informazioni si può scrivere una mail all’indirizzo g.bimboestate@libero.it, ricordate di scrivere anche un contatto telefonico così da poter essere richiamati per necessità.
E’ possibile visitare la struttura, facendone richiesta via mail, si concorderà così un girovisita.
In caso di fratelli o sorelle si prevede uno sconto da quantificare in base alla frequenza. Lo sconto fratelli non è previsto per la quota giornaliera.
Eventuali richieste di estensione dell’orario dovranno essere valutate anticipatamente e potrebbero non essere garantite.
Asilo Nido Gioca Bimbo
Via Tiro a Segno, 5 – 21013 Gallarate (VA)
Telefono: 0331771028 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13)
Email: g.bimboestate@libero.it
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