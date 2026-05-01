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Concerto a Luino: Vivaldi e Bach al Santuario del Carmine

Sabato 2 maggio alle 21 la Milano Festival Chamber Orchestra in concerto a Luino per la rassegna “Concerti d’estate intorno ai laghi”, tra Vivaldi, Bach e grandi arie d’opera

Generico 27 Apr 2026

Prosegue la rassegna “Concerti d’estate intorno ai laghi 2026” con un appuntamento di grande prestigio a Luino. Sabato 2 maggio, alle ore 21, il Santuario della Madonna del Carmine ospiterà un concerto della Milano Festival Chamber Orchestra, diretta da Giorgio Rodolfo Marini.

La serata, dedicata a Paul Baumgartner e inserita nell’omaggio al Festival della poesia “Tramontana di versi”, propone un programma che intreccia musica e suggestioni poetiche, con il titolo evocativo “Insegnami a fidarmi del mio cuore…”.

Sul palco si esibiranno solisti di alto livello: Andrea Bordonali al violino, Gabriele Zolli al violino e mandolino, Francesca Patanè (soprano), Edoardo Manzardo (tenore) e Marco Chingari (baritono).

Il programma musicale spazierà tra grandi autori della musica classica: da Vivaldi, con il Concerto per due violini e archi in la minore e il Concerto per mandolino, a Bach con il celebre Concerto per due violini in re minore, fino a una selezione di arie d’opera di Mozart, Rossini, Bizet, Verdi, Puccini e Mascagni.

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Pubblicato il 01 Maggio 2026
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