Crenna festeggia il patrono e i suoi preti per san Zenone
Giovedì la concelebrazione con gli anniversari di quattro sacerdoti legati alla parrocchia. Il programma si conclude però domenica 24 maggio tra giochi, aperitivi e cori degli alpini
Giovedì 21 maggio Crenna di Gallarate ha celebrato la festa patronale di San Zenone con una serata particolarmente significativa. La santa messa è stata concelebrata dai sacerdoti della parrocchia insieme a quelli nativi di Crenna e a coloro che hanno svolto qui il loro ministero negli anni passati.
La celebrazione, presieduta da don Luigi, è stata l’occasione per ricordare importanti anniversari di ordinazione sacerdotale: i dieci anni di don Davide, i trenta di don Luigi, i trentacinque di don Silvio e i cinquant’anni di don Giuseppe. Alla messa è seguito un momento conviviale in oratorio.
I festeggiamenti però proseguiranno domenica 24 maggio con un programma che inizierà alle 11.15 con la santa messa solenne. Alle 12.30 è previsto il pranzo (prenotazione obbligatoria entro il 17 maggio) al costo di venti euro per gli adulti e otto euro per i bambini. Il menù prevede pasta con pesto di zucchine e speck, fritto misto con patatine oppure arrosto con patatine, e dolce.
Nel pomeriggio, alle 14.30, è in programma “Alla scoperta di Crenna”, una caccia al tesoro in modalità orienteering. La giornata si concluderà alle 17.30 con la santa messa animata dal coro degli Alpini, seguita da un aperitivo in oratorio al costo di cinque euro a persona.
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