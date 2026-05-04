Dal 2027 ci sarà un presidio Fs Security alla stazione di Gallarate

Un nuovo presidio di Fs Security alla stazione ferroviaria di Gallarate, con apertura prevista nel corso del 2027. È questo il progetto annunciato durante il sopralluogo dei vertici della società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che punta a rafforzare la sicurezza nello scalo gallaratese, dove non sono rari gli episodi di vandalismo e aggressioni.

Nel frattempo, già nei prossimi mesi è prevista una prima misura annunciata settimana scorsa: l’introduzione di guardie giurate particolari negli orari di maggiore afflusso pendolare, come passo intermedio verso l’attivazione del presidio stabile.

La sede operativa sarà realizzata all’interno dell’ex “ufficio movimento”, al binario 1, in posizione strategica, accanto alla Polizia Ferroviaria. Una collocazione che punta a rafforzare la collaborazione già esistente tra Fs Security e le forze dell’ordine, dopo che l’ufficio è rimasto vuoto per il trasferimento degli impianti (da allora non ci sono più ferrovieri al binario 1).https://www.varesenews.it/2026/01/la-stazione-di-gallarate-sembra-sempre-piu-in-declino/2452261/

«Abbiamo individuato una sede che ci è piaciuta molto, proprio qui davanti, a fianco della Polfer con cui collaboriamo in maniera attenta e costante», ha spiegato l’amministratore delegato di Fs Security, Pietro Foroni. «L’obiettivo è aprire nel 2027, cercando di anticipare il più possibile i tempi».

Il presidio gallaratese rientra in un piano più ampio che coinvolge la Lombardia e l’intero Nord-Ovest: oltre a Milano, dove il servizio è già attivo, sono previsti nuovi nuclei anche a Brescia e un ulteriore presidio tra Novara e Alessandria.

Più personale e presenza sul territorio

Attualmente Fs Security conta 135 operatori in Lombardia, ma il piano industriale prevede un rafforzamento fino a circa 170 unità entro il 2027-2028, con 35 nuove assunzioni.

A Gallarate il presidio sarà composto inizialmente da 12-15 operatori, con l’obiettivo di arrivare a una copertura sulle 24 ore per 365 giorni l’anno. La presenza non si limiterà alla stazione cittadina: gli operatori saranno impiegati anche nelle stazioni limitrofe, ampliando il raggio d’azione sul territorio.

Fs Security, nata nell’ottobre 2023, opera per le società del gruppo FS – in particolare RFI e Trenitalia – in coordinamento con le forze dell’ordine. Tra le attività previste anche il controllo dei titoli di viaggio e la possibilità di sanzionare i passeggeri irregolari, oltre al supporto nella gestione della sicurezza ferroviaria.

Tra le novità annunciate anche l’introduzione delle bodycam: entro l’estate tutti gli operatori saranno dotati di dispositivi attivabili in caso di situazioni a rischio, con trasmissione in tempo reale alle control room.

Secondo i dati forniti da Fs Security, nei primi tre mesi del 2026 si è registrato un miglioramento significativo della sicurezza: le aggressioni al personale del gruppo FS in Lombardia sono scese a zero (contro le 4-5 dello stesso periodo del 2025), mentre i furti in stazione sono diminuiti di circa il 70%.

Il commento dell’amministrazione

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale. «Gallarate sarà tra i primi presidi lombardi ad avere una sede di Fs Security, ed è un segnale importante di attenzione verso la nostra città», ha dichiarato il sindaco Andrea Cassani. «La collaborazione con Polfer e polizia locale è fondamentale e questo intervento contribuirà ad aumentare sicurezza reale e percepita», in un luogo come si diceva che negli ultimi tempi ha visto diversi episodi negativi e che comunque fin dagli anni Ottanta è problematico.

Sulla stessa linea l’assessore alla Sicurezza Germano Dall’Igna, che ha sottolineato come il presidio si inserisca in un lavoro più ampio: «Proseguono i contatti con RFI e Fs anche per altri obiettivi, in particolare il potenziamento del sistema di videosorveglianza e una gestione più controllata dei rifiuti nell’area della stazione».